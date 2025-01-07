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A Spor canlı yayın: Ziraat Türkiye kupası izle, canlı maç linki

Hafta sonu Trendyol Süper Lig maçları tamamlanırken, gözler bu kez de Ziraat Türkiye Kupası’nda. A Spor’da naklen yayınlanan ZTK mücadelesinde bugün ilk karşılaşma 13:00'da MKE Ankaragücü- İskenderunspor arasında oynanandı. İşte A Spor canlı yayın linki, reklamsız donmadan izleme.

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Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig’de ilk yarı sona ererken, gözler bir yandan da ZTK mücadelelerinde. Gerek Süper Lig gerek alt ligden pek çok takımın mücadele ettiği turnuva, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki A Spor canlı yayın linki nedir, reklamsız izleniyor mu? İşte Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın izleme linki!

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A SPOR CANLI YAYIN LİNKİ

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A Spor’da bugün 13:00’da ilk karşılaşma başladı ve sona erdi. Akşam saatlerinde ise maçların devamı olacak: İşte A Spor 7 Ocak - bugün yayın akışı:


08:00 Sabah Sporu


11:00 Spor Ajansı


13:00 MKE Ankaragücü- İskenderunspor maçı- canlı.


15:00 Spor Bülteni


15:30 F.KARAGÜMRÜK-Ç.RİZESPOR – canlı.


17:30 Türkiye’nin Kupası – canlı.


19:00 Ana Haber - canlı


19:45 Devre Arası – canlı.


20:00 Ana Haber – canlı.


21:00 O.ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR – canlı.


23:00 Kupada Bugün – canlı.

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