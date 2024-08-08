FİLENİN SULTANLARI CANLI İZLE (PARİS YARI FİNAL) | Türkiye İtalya voleybol maçı canlı takip

Filenin Sultanları canlı izle (Paris yarı final) ve Türkiye İtalya voleybol maçı canlı takip konusu araştırılıyor. Paris’te zorlu rakiplere karşı mücadele eden millilerimize destek olmak ve sahadaki heyecanı yaşamak için karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler konuyu araştırıyor. Saat 21:00’da başlayacak olan Türkiye-İtalya maçı TRT ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Böylece sporseverler şifresiz ve donmadan maçı canlı takip edebilecek. 8 Ağustos’taki Türkiye İtalya maçı TRT, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak takip edilebilecek. Maça ilişkin detaylar haberimizin devamında…