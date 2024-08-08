FİLENİN SULTANLARI CANLI İZLE (PARİS YARI FİNAL) | Türkiye İtalya voleybol maçı canlı takip
Filenin Sultanları canlı izle (Paris yarı final)| Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen olimpiyatlar kapsamında göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları zorlu İtalya maçına çıkıyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Kadın Voleybol Yarı Final mücadelesinde İtalya ile eşleşen millilerimiz Çin karşısında zorlu galibiyeti elde ederek bir üst tura yükselmişti. Millilerimize destek olmak ve heyecanı anbean yaşamak isteyen milyonlarca sporsever ise Türkiye İtalya voleybol maçını canlı izlemenin yollarını arıyor. İşte Türkiye İtalya voleybol maçı canlı takip detayları…
Filenin Sultanları canlı izle (Paris yarı final) ve Türkiye İtalya voleybol maçı canlı takip konusu araştırılıyor. Paris’te zorlu rakiplere karşı mücadele eden millilerimize destek olmak ve sahadaki heyecanı yaşamak için karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler konuyu araştırıyor. Saat 21:00’da başlayacak olan Türkiye-İtalya maçı TRT ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Böylece sporseverler şifresiz ve donmadan maçı canlı takip edebilecek. 8 Ağustos’taki Türkiye İtalya maçı TRT, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak takip edilebilecek. Maça ilişkin detaylar haberimizin devamında…
FİLENİN SULTANLARI CANLI İZLE (PARİS YARI FİNAL)
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Türkiye İtalya voleybol maçı saat 21:00’de TRT’den canlı olarak yayımlanacak. Maçı canlı takip edebilmek için frekans ayarlaması ya da şifre girmeye gerek olmayacak.
Öte yandan TRT 8 Ağustos Perşembe saat 17:00’da da Brezilya-ABD voleybol maçını canlı olarak yayımlayacak. Böylece sporseverler iki karşılaşmayı da şifresiz olarak takip edebilecek.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI TAKİP
Türkiye İtalya voleybol maçı canlı takip TRT’den yapılabilecek. Mücadele canlı olarak TRT’de ekranlara gelecek. Öte yandan Paris 2024 Yaz Olimpiyatları resmi sayfasından da karşılaşmanın canlı skoru takip edilebilecek. ekonomim.com Spor kategorisinde de skorun anlık takibi yapılabilecek.
Milli sporcularımızın mücadele edeceği 8 Ağustos Perşembe Paris 2024 Yaz Olimpiyatları organizasyon takvimi şöyle:
|Saat
|Branş
|Sporcu
|Etkinlik
|10:33
|Tekvando
|Hatice Kübra İlgün
|Kadınlar 49 kg
|13:13
|Tekvando
|Hakan Reçber
|Erkekler 68 kg
|11:25
|Atletizm
|Emet Dereci
|Kadınlar Gülle Atma Eleme
|12:00
|Modern Pentatlon
|Buğra Ünal
|Eskrim Sıralama Turu
|15:30
|Modern Pentatlon
|İlke Özyüksel Mihriioğlu
|Eskrim Sıralama Turu
|20:30
|Halter
|Muhammed Furkan Özbek
|Erkekler 73 kg
|21:00
|Voleybol
|Türkiye - İtalya
|Kadınlar Voleybol Yarı Final
|23:51
|Boks
|Hatice Akbaş - Vuan Chang
|Kadınlar 54 kg Final