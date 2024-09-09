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  4. 9 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

9 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat, mors alfabesi günlük şifre ile oyunculara 1 milyon coin kazandırıyor. Peki, Hamster Kombat günlük şifre nedir? Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? İşte 9 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre…

9 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 1

9 Eylül Hamster Kombat  günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat oyununun 9 Eylül 2024 tarihli günlük şifresi, "260924" kelimesi oldu. 24 saat kullanım süresi olan Hamster Kombat, günlük şifre ile 1 milyon coin kazanma fırsatını sunuyor.

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9 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 2

Hamster Kombat 9 Eylül 2024 günlük şifresinin mors alfabesiyle yazılışı şu şekilde:

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9 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 3

Günlük şifre nasıl kullanılır?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak için kullanıcılar ana ekranda yer alan “Günlük Şifre” bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor.

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9 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 4

Günün şifresini girmek için “kırmızı renkli alana” uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat’ta 1 milyon coin kazanıyor.

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