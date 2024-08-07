ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 2024? Karar çıktı! Roblox neden yasaklandı?
Roblox ne zaman açılacak 2024? 15 milyondan fazla oyuncusu bulunduğu bilinen ünlü Roblox isimli oyuna erişim engeli getirildi. Instagram’a erişim engeli getiren BTK şimdi de Roblox’u mercek altına aldı. On milyonlarca oyuncu ise açılış tarihine odaklandı. Peki, Roblox neden yasaklandı?
Roblox ne zaman açılacak 2024? Roblox neden yasaklandı? Özellikle çocuklar arasında popüler olan ve on milyonlarca kullanıcısı bulunan Roblox’a erişim engeli getirildi. 2006 yılında kurulan ve şimdiye kadar özellikle çocuklar tarafından beğeni toplayan Roblox uygunsuz içerikleriyle gündeme geliyordu. Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ise oyuna kısıtlama getirildi.
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 2024?
Bu sorunun cevabı bilinmiyor. Konuya ilişkin devreye giren BTK oyuna erişim engeli getirildiğini duyurdu. ABD merkezli video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation’a ait oyun Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?
Mobil tabanlı oyunun yasaklanmasının altındaki sebebin çocuklara yönelik uygunsuz içerikler olduğu tahmin ediliyor. Oyuna yönelik kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağı ise bilinmiyor. Erişim engeline ilişkin “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” denildi.
ROBLOX NEDİR, NE İŞE YARAR?
Roblox, kullanıcılara kendi oyunlarını yaratma ve diğer kullanıcıların yarattığı oyunları oynama imkanı sunan popüler bir çevrimiçi oyun platformudur. 2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulan Roblox, hem yaratıcı hem de oyuncular için geniş bir yelpazede içerik sunar.
Roblox'un Özellikleri:
Oyun Yaratma: Kullanıcılar, Roblox Studio adlı araçla kendi oyunlarını ve sanal dünyalarını oluşturabilirler. Bu araç, kodlama bilgisi olan ve olmayan kullanıcılar için çeşitli özellikler sunar.
Oyun Oynama: Roblox üzerinde milyonlarca farklı oyun bulunur ve kullanıcılar bu oyunları ücretsiz olarak oynayabilirler.