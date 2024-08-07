ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 2024? Karar çıktı! Roblox neden yasaklandı?

ROBLOX NEDİR, NE İŞE YARAR?

Roblox, kullanıcılara kendi oyunlarını yaratma ve diğer kullanıcıların yarattığı oyunları oynama imkanı sunan popüler bir çevrimiçi oyun platformudur. 2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulan Roblox, hem yaratıcı hem de oyuncular için geniş bir yelpazede içerik sunar.

Roblox'un Özellikleri:

Oyun Yaratma: Kullanıcılar, Roblox Studio adlı araçla kendi oyunlarını ve sanal dünyalarını oluşturabilirler. Bu araç, kodlama bilgisi olan ve olmayan kullanıcılar için çeşitli özellikler sunar.

Oyun Oynama: Roblox üzerinde milyonlarca farklı oyun bulunur ve kullanıcılar bu oyunları ücretsiz olarak oynayabilirler.