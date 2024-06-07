Ayak mantarı belirtileri nelerdir?

Ayak mantarının tedavisi nasıldır?

Topikal antifungal krem veya merhem, oral antifungal ilaçlar, ayakları her gün yıkamak ve kurulamak ayak tedavilerinin arasındadır. Ayağınızı yıkanacağınız suya; tuz, sirke, çay ağacı yağı veya suda eriyen antifungal ilaçlar katabilirsiniz. Ayrıca, sık sık ayaklar havalandırılmalı ve çoraplar her gün değiştirilmelidir.