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  4. Ayak mantarı belirtileri nelerdir?

Ayak mantarı belirtileri nelerdir?

Ayak mantarı, tıbbi terimiyle "tinea pedis" mantar olarak bilinen bir küf türünün neden olduğu bir sağlık problemidir. Peki, ayak mantarının belirtileri nelerdir? Neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte, ayak mantarına dair detaylar...

Ayak mantarı belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Ayak mantarı nedir?

Ayak mantarı, ayakların üstünde, altında, parmak aralarında ve ayak tırnaklarında görülen bir mantar enfeksiyonudur.

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Ayak mantarı belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Ayak mantarı belirtileri nelerdir?

Ayak mantarının birçok belirtisi vardır. Bu belirtiler şunlardır:

Kaşınma ve yanma hissi

Deride kızarıklık ve kabarcıklar

Deride soyulma 

Deride çatlaklar

Kötü koku oluşumu

Ayak tırnaklarında renk değişiklikleri, kalınlaşma ve çürüme

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Ayak mantarı belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Ayak mantarı nedenleri nelerdir?

Ayak mantarının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

Nemli ve sıcak ortamlar

Duştan sonra ayakları kurutmamak

Dar ve kapalı ayakkabı giymek

Halka açık havuzlarda koruyucu ayakkabı giyilmemesi

Kuaför salonlarında ortak kullanılan pedikür seti gibi araçlar

Bağışıklığın az olması

Diyabet hastalığı

 

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Ayak mantarı belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Ayak mantarının tedavisi nasıldır?

Topikal antifungal krem veya merhem, oral antifungal ilaçlar,  ayakları her gün yıkamak ve kurulamak ayak tedavilerinin arasındadır. Ayağınızı yıkanacağınız suya; tuz, sirke, çay ağacı yağı veya suda eriyen antifungal ilaçlar katabilirsiniz. Ayrıca, sık sık ayaklar havalandırılmalı ve çoraplar her gün değiştirilmelidir. 

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