Ayak mantarı belirtileri nelerdir?
Ayak mantarı, tıbbi terimiyle "tinea pedis" mantar olarak bilinen bir küf türünün neden olduğu bir sağlık problemidir. Peki, ayak mantarının belirtileri nelerdir? Neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte, ayak mantarına dair detaylar...
Ayak mantarı nedir?
Ayak mantarı, ayakların üstünde, altında, parmak aralarında ve ayak tırnaklarında görülen bir mantar enfeksiyonudur.
Ayak mantarı belirtileri nelerdir?
Ayak mantarının birçok belirtisi vardır. Bu belirtiler şunlardır:
Kaşınma ve yanma hissi
Deride kızarıklık ve kabarcıklar
Deride soyulma
Deride çatlaklar
Kötü koku oluşumu
Ayak tırnaklarında renk değişiklikleri, kalınlaşma ve çürüme
Ayak mantarı nedenleri nelerdir?
Ayak mantarının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
Nemli ve sıcak ortamlar
Duştan sonra ayakları kurutmamak
Dar ve kapalı ayakkabı giymek
Halka açık havuzlarda koruyucu ayakkabı giyilmemesi
Kuaför salonlarında ortak kullanılan pedikür seti gibi araçlar
Bağışıklığın az olması
Diyabet hastalığı
Ayak mantarının tedavisi nasıldır?
Topikal antifungal krem veya merhem, oral antifungal ilaçlar, ayakları her gün yıkamak ve kurulamak ayak tedavilerinin arasındadır. Ayağınızı yıkanacağınız suya; tuz, sirke, çay ağacı yağı veya suda eriyen antifungal ilaçlar katabilirsiniz. Ayrıca, sık sık ayaklar havalandırılmalı ve çoraplar her gün değiştirilmelidir.