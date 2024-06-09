Bitlis'te toz bulutu ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına nedeni ile zor anlar yaşandı. İlçede hayat durma noktasına geldi.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi.
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Adilcevaz ilçesinde aniden oluşan toz bulutu ve fırtına korkuya neden oldu.
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Toz bulutu ve fırtınanın meydana geldiği bölgede göz gözü görmezken, vatandaşlar ise kendilerini kapalı mekanlara attı.
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Hayatı durma noktasına getiren toz bulutu ve fırtına, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
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