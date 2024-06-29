Çift katlı halk otobüsü Elazığ'da lezzet durağı oldu

Kentte uzun yıllar lokanta sektöründe çalışan Demirel, kendi işinin patronu olmak için 2018 yılında satın aldığı eski model bir minibüsün içinde mutfak bölümü oluşturarak Malatya Caddesi’nde yoldan geçen sürücüler için ekmek arası köfte yapmaya başladı.

Yaklaşık 6 yıl minibüste köfte hizmeti sunan Demirel, zamanla müşteri potansiyelinin artması ile kış aylarında sıcak bir ortamda yemek hizmeti sunmak için daha büyük bir araç arayışına girdi.