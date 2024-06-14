Jojoba yağı nedir? Jojoba yağının faydaları nelerdir?

Jojoba yağı hangi cilt tipine uygundur?

Jojoba yağı, tüm cilt tipleri için uygun bir bitkisel yağdır. Ancak, hassas cilde sahip olanlar, jojoba yağını kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır. Her cilt tipinin bir ürüne vereceği tepki farklı olduğu için, her zaman küçük bir cilt bölgesinde alerji testi yapılması önerilir.