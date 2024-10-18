Lider misin yoksa bir soytarı mı? İlk gördüğün gerçeği itiraf ediyor

TİMSAH

Çalkantılı bir hayatınız olmuş olabilir. Ancak bu çalkantılı yaşam tarzı, sizi adeta çelikten biri gibi yapmış olabilir. Etrafınızda yaşanan olayların sorumluluğunu kolayca üstlenen biri olabilirsiniz. Ayrıca baskın bir karakter yapınız olabilir. Öte yandan her zorluğun üstesinden geliyor olabilirsiniz. Bu nedenle liderlik yetenekleriniz de gelişmiş olabilir.

Kaynak: aksam.com.tr

Derleme: ekonomim.com