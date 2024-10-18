Lider misin yoksa bir soytarı mı? İlk gördüğün gerçeği itiraf ediyor
İnsanların karakteristik özelliklerinin ortaya çıkarıldığı kişilik testleri gerçekleri önünüze seriyor
Alanında uzmanlar tarafından hazırlanan bu kişilik testinde iki nesne verildi. Bu nesnelerden ilk gördüğünüz içinizdeki gerçek arzuları ortaya çıkarıyor.
RESİMDE İLK NE GÖRDÜN?
Resme dikkati bakın ve ilk ne gördüğünüze karar verin. Lider olup olunmadığı hakkında yorumlamalar ortaya çıkartabilen bu kişilik testine, aşağıda bulunan teste başlama resmine tıklanarak giriş yapılabiliyor.
Kişilik testindeki timsah ve kartal görseline istinaden hazırlanan tek sorunun cevaplanması ile liderlik becerileri hakkında verilen fikirlere erişilebiliyor.
aksam.com.tr’nin haberine göre resmin açıklaması şöyle:
KARTAL
Gururlu ve fırsatları iyi değerlendiren bir insan olabilirsiniz. Ayrıca kazanmayı bilen ve amaçlarınız doğrultusunda ilerleyen biri olabilirsiniz. Öte yandan geçmiş yaşantınızda çok fazla zorluk çekmemiş olabilirsiniz. Bu sebeple başarısızlıkla yüzleşmekten kaçınıyor olabilirsiniz. Tüm bunların sonucunda liderlik yetenekleriniz çok fazla gelişmemiş olabilir.
TİMSAH
Çalkantılı bir hayatınız olmuş olabilir. Ancak bu çalkantılı yaşam tarzı, sizi adeta çelikten biri gibi yapmış olabilir. Etrafınızda yaşanan olayların sorumluluğunu kolayca üstlenen biri olabilirsiniz. Ayrıca baskın bir karakter yapınız olabilir. Öte yandan her zorluğun üstesinden geliyor olabilirsiniz. Bu nedenle liderlik yetenekleriniz de gelişmiş olabilir.
Kaynak: aksam.com.tr
Derleme: ekonomim.com