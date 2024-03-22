Meteoroloji uyardı: 'Zirai don bekleniyor'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İç Ege, İç ve Doğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'de zirai don bekleniyor.
Ülkede sıcaklıkların halen mevsim normalleri altında devam etmesi sebebiyle, Pazar günü sabah saatlerinde İç Ege ve İç Anadolu'da hafif kuvvette, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yükseklerinde orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli zirai don tahmin edildiği duyuruldu.
Söz konusu açıklamada ayrıca, Pazartesi günü sabah saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da hafif kuvvette, Doğu Anadolu ise orta kuvvette yer yer kuvvetli zirai don beklendiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ek olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı da yapıldı.