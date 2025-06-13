Samet Spectrum koleksiyonu ile tasarımcılar sonsuz ihtimaller yarattı!

Türkiye’nin lider, dünyanın sayılı markaları arasında yer alan SAMET,

üstün tasarım ve teknoloji ile birleştirdiği ürünleri ve uygulamaları ile en iyi kullanıcı deneyimini hedeflediği ürün yelpazesine dünyanın ilk renkli menteşe sistemleri, çekmece sistemleri ve kalkar kapak sistemleri serisi SPECTRUM’u ekledi.

İnovasyonu estetikle birleştirerek, her bir parçada hem fonksiyonellik hem de şıklık sunan SAMET SPECTRUM serisi ürünleri ile mobilyalarda başlatılan renk rönesansı sayesinde her kullanımda sıradanlıktan uzak, cesur ve özgür tasarımlara yepyeni bir soluk getiriliyor.

Bu tasarım yaklaşımı ile ortaya çıkan Spectrum by SAMET koleksiyonunu, Türkiye’nin tasarım ve mimari sektörüne yön veren isimlerle buluşturmak için başlattığı etkinlik serilerine İstanbul Modern’de gerçekleştirdiği “Tasarımda Sonsuz İhtimaller” sergisi ile devam ediyor.

İstanbul Modern’de tasarım dünyasından 13 öncü ismin, SAMET Spectrum serisi ile gerçekleştirdiği enstalasyonların sergilendiği özel etkinlikte tasarımcıların yanı sıra mimari ve dekorasyon dergilerinin yayın yönetmenleri ve editörleri de katıldı.

Tasarımda Sonsuz İhtimaller” temasıyla gerçekleşen buluşma, malzeme ve rengin yeniden tanımlandığı tasarım anlayışını vurgularken, tasarımın sadece biçim ve işlevden ibaret olmadığını; malzeme, renk ve mekanın kodlarının dönüştüğü yaratıcı süreçleri de gözler önüne serdi. Yeni nesil tasarım yaklaşımlarını temsil eden Spectrum serisi, önde gelen tasarımcıların birbirinden yaratıcı yorumlarıyla izleyicilere ilham kaynağı oldu.

Etkinlikte renklerin dünyasına özgürce girebilen, cesur ve özgün projelere imza atan Aslı Arıkan Dayıoğlu, Dicle Hökenek, Eda Tahmaz, Esin Kalender, Elmon Pekmez, Nükhet Boz, Jale Kulin, Rezzan Benardete, Serra Özbay, Şebnem Buhara, Tanya Ildıroğlu, Yeşim Kozanlı, Yöntem Sunar’ın enstalasyonları yer alırken, Spectrum’un ikonik detayları, tasarımcıların yaratıcı vizyonlarıyla birleşerek tasarımda sonsuz ihtimallerin var olabileceğini keşfettikleri yeni bir oyun alanı sunuyor.