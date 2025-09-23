Genç girişimcilerin en önemli gücü, yeniliğe uyum sağlayabilme hızıdır

SERCAN ÇELİK

GENÇ TISİAD BAŞKANI



Başarılı bir girişimci olmanın ilk şartı, hayal etmekten vazgeçmemektir. Bir fikir aklınıza geldiğinde, onu hayata geçirmek için gecikmeyin. Çünkü fikirler, zamanında uygulandığında değer kazanır. Ertelenmiş hayaller, başkalarının gerçeği olabilir. Cesur olun, ama aynı zamanda planlı hareket edin. Cesaret ve disiplin, girişimcilikte birbirini tamamlayan iki temel unsurdur. Gençlere özellikle şunu vurgulamak isterim: Kendinizi sadece bulunduğunuz coğrafya ile sınırlamayın. Dijitalleşen dünyada artık iş fikirlerinin sınırı yok. Küçük bir şehirde doğan bir proje, doğru adımlarla kısa sürede global bir markaya dönüşebilir. Bunun için sürekli araştırmak, yabancı dilleri geliştirmek, farklı kültürleri ve iş modellerini incelemek çok kıymetlidir. Bir diğer önemli konu da ekip ruhu. Başarı tek kişinin omzuna yüklenmez. Doğru bir ekip kurmak, ortak akılla hareket etmek ve birlikte üretmek sizi her zaman ileri taşır. Genç girişimcilere tavsiyem, işbirliğine açık olmaları, birbirlerinden öğrenmeleri ve bilgi paylaşmaktan kaçınmamalarıdır. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır, tecrübe aktarıldıkça güçlenir.



Girişimcilik yolunda herkes mutlaka engellerle karşılaşır. Finansal zorluklar, piyasa dalgalanmaları, yanlış iş ortaklıkları ya da başarısız denemeler… Bunların hepsi yolculuğun bir parçasıdır. Burada önemli olan, her hatadan ders çıkarmak ve daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkmaktır. Unutmayın ki, başarısızlık aslında bir son değil, tecrübenin en değerli öğretmenidir. Bugünün genç girişimcileri, sadece kendi işlerini büyütmekle kalmayacak; aynı zamanda ülkenin istihdamına, ekonomisine ve toplumun geleceğine yön verecek. Bu yüzden kuracağınız her iş, sadece size değil, etrafınızdaki insanlara da değer katmalıdır. Topluma fayda sağlayan girişimler, kalıcı ve güçlü olur.



Türkiye’nin en büyük avantajı genç ve dinamik nüfusudur. Eğer biz bu potansiyeli doğru şekilde yönlendirir, gençlerin hayallerine destek verirsek, sadece bölgesel değil, küresel bir ekonomik güç haline gelebiliriz. Genç girişimcilere düşen görev, bu büyük potansiyeli değerlendirmek ve cesaretle harekete geçmektir. Son olarak şunu söylemek isterim: Hiçbir başarı bir gecede gelmez. Sabır, inanç ve istikrar, bu yolculuğun en önemli yol arkadaşlarıdır. Kendi yolunuzu çizerken bazen yalnız kalabilirsiniz, bazen zorlanabilirsiniz. Ama unutmayın ki, her adımınız sizi daha ileriye taşıyor. Eğer kararlı olursanız, bir gün başardığınızda geriye dönüp baktığınızda, tüm emeklerinize değdiğini göreceksiniz.