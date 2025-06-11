Ticaretin Kadınları Samsun’da buluştu

TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu ev sahipliğinde, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından kadın girişimciliğini desteklemek, finansa ve pazara erişim konularında bilgi ve fırsatların paylaşılması amacıyla "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda geniş bir katılımın sağlandığı toplantının açılışında konuşan " KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güzin İlker, Karadeniz'in yükselen şehirlerinden Samsun'da kadın girişimcilerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Samsun’un sanayisi, lojistiği, tarımı ve girişimcilik potansiyeliyle bölgenin ekonomik lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan KAGİDER Başkan Yardımcısı Güzin İlker, “ Kadın girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve ticarette daha aktif rol almaları için sunduğumuz bu buluşmalar, aynı zamanda onların birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanıyan güçlü bir paylaşım zemini oluşturuyor. KAGİDER olarak; kadınların finansal okuryazarlığını geliştirmek, kamu ihalelerine erişimlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmelerine destek olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Samsun İş Kadınları Derneği (SAMKİAD) Başkanı Şehnaz Dereli’de Samsun’un kadın girişimciliğinde Türkiye ortalaması altında bulunduğuna dikkat çekerek " Samsun, kadın girişimciliği anlamında Türkiye ortalamasının biraz altında bulunuyor. Tüm kadın istihdam olarak söylemek gerekirse oran Türkiye'de yüzde 37'ler civarında ama Samsun'da maalesef bu yüzde 33'ler seviyesinde. İş gücüne katılım anlamında yüzde 54'ler gibi bir rakamdayız ama ücretli çalışan kadın oranı ile işveren kadın ve kendi işinde çalışan kadın arasında inanılmaz bir uçurum var. Kadınların en büyük sorunu finansmana erişimdir. Erişmememizin sebebi bir iş kuracaksınız, kredi çekecekseniz sizden istedikleri şey teminattır. Kadınların teminat noktasında çok ciddi sıkıntıları var. " diye konuştu.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise, "Kadınların ekonomik hayata tam, eşit ve etkin katılımı; sadece bireysel hak ve özgürlüklerin bir gereği değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal refahın da temel şartıdır. Bu yüzden bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, sadece bir toplantı değil; bir farkındalık ve dönüşüm adımıdır” dedi.

Kadın girişimcinin yükü ağırlaşıyor

Kadınların bugün tarımdan sanayiye, teknolojiden hizmet sektörüne kadar ekonominin her alanında varlık gösterdiğini anlatan Akyüz, “Ancak bu varlığı daha görünür kılmak, sesimizi daha gür çıkarmak ve etkimizi artırmak için daha fazla iş birliğine, daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. İşte tam da bu nedenle bugün buradayız: Bilgi paylaşmak, ortak akıl üretmek ve birbirimize cesaret vermek için. TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu olarak bizler, kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, güçlenmesi ve sürdürülebilir hâle gelmesi için büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışıyoruz. Samsun'daki potansiyeli ve kadınların üretim gücünü çok iyi biliyor; bu gücün daha da gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaktan geri durmuyoruz. Elbette bu yolculuk kolay değil. Kadın girişimciler pek çok yapısal ve toplumsal engelle karşı karşıya. Finansmana erişimden pazarlama kanallarına, bilgiye ulaşmaktan destek mekanizmalarına kadar birçok başlıkta hâlâ iyileştirmeye ihtiyaç var. Buna bir de zaman yönetimi, ailevi sorumluluklar ve toplumsal önyargılar gibi bireysel yükler eklendiğinde, kadın girişimcinin yükü gerçekten ağırlaşıyor. Ama biliyoruz ki; bu yük ancak birlikte hafifler” dedi.

Toplantıda daha sonra, Garanti BBVA Ticari Krediler Direktörü Gülay Başak, “Finansa Erişim”, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, “Teşviklere Erişim-KOSGEB Destek Programları”, “Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Trabzon Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Arda Aksuoğlu, “DMO Satın Alma Süreçleri” ve Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Alper İğci ise, “ Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Prosedürleri ve Süreçleri” başlıklarında birer sunum yaptılar.