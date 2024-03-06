2024 YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvuruları nasıl yapılıyor? 

2024 YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından Yayımlanan takvime göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihi kaçıranlar için, geç başvurular ise 5 Mart salı günü başladı. Sınava girecek adaylar için YKS geç başvuru tarihi için son gün yarın (7 Mart).

YKS başvuruları nasıl yapılıyor?

2024- Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.