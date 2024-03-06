2024 YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvuruları nasıl yapılıyor?
8-9 Haziran’da yapılacak YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihini kaçıranlar için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile YKS geç başvuruların başladığını duyurdu. 2024 YKS geç başvuruları dün (5 Mart) başladı. Peki, 2024 YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvuruları nasıl yapılıyor? İşte detaylar…
2024 YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor?
ÖSYM tarafından Yayımlanan takvime göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihi kaçıranlar için, geç başvurular ise 5 Mart salı günü başladı. Sınava girecek adaylar için YKS geç başvuru tarihi için son gün yarın (7 Mart).
YKS başvuruları nasıl yapılıyor?
2024- Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.