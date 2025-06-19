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Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken görüşme: "Ortak adım" mesajı

Cezaevinden tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinin beklentilerini karşılayacak şekilde ortak hareket etme gereği doğarsa, bu konuda geri durmayacağımızı karşılıklı olarak dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken görüşme: "Ortak adım" mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak bir açıklamada bulundu.

"Ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa bundan geri durmayız"

İki partinin gereken durumlarda ortak hareket edeceği vurgusunu yapan Müsavat Dervişoğlu ‘Türk milletinin beklentilerini karşılayacak bir biçimde ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa bundan geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik’ dedi.

Dervişoğlu, şöyle konuştu: Bu görüşmelerde partilerimizin ve şahıslarımızın siyasi faydasını değil, milletin talep ve beklentilerine cevap verecek şekilde büyük Türk milletinin beklentilerini karşılayacak bir biçimde ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa bundan geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik. Sözlerim aslında üzerinde değerlendirme yapmaya elverişlidir. Müsaade edin o değerlendirmeyi önümüzdeki süreçte kendi aramızda yapalım.

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