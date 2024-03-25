24 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı! 24 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 24.965.019,52 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 16 talihli de 61.484,60 TL kazandı. Süper Loto 24 Mart 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

24 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 24 Mart 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 24.965.019,52 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

02 – 17 – 27 – 38 – 53 – 59

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi Sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 24.965.019,52 ₺

5 16 61.484,60 ₺

4 833 1.837,05 ₺

3 19.562 94,95 ₺

2 186.986 10,50 ₺