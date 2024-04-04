3 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 3 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 3 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

3 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 4.417.677,74 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 12 kişi de 8.440,55 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

07 – 13 – 18 – 24 – 25 + 05

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 Devir 4.417.677,74 ₺

5 12 8.440,55 ₺

4+1 135 750,25 ₺

4 1.605 78,85 ₺

3+1 3.138 48,40 ₺

3 39.260 15,45 ₺

2+1 27.165 20,50 ₺

1+1 80.799 10,95 ₺

0+1 76.491 11,55 ₺