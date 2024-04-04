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3 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

3 Nisan 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 3 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları…

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3 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
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Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 3 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 3 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

3 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 4.417.677,74 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 12 kişi de 8.440,55 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

07 – 13 – 18 – 24 – 25 + 05

Kazanan kategoriler

Kategori               Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

      5+1                               Devir                            4.417.677,74 ₺

        5                                    12                                 8.440,55 ₺

      4+1                                135                                   750,25 ₺

        4                                1.605                                  78,85 ₺

      3+1                              3.138                                  48,40 ₺

        3                               39.260                                 15,45 ₺

      2+1                             27.165                                  20,50 ₺

      1+1                             80.799                                  10,95 ₺

      0+1                             76.491                                  11,55 ₺