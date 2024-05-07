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31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımladı.

Haber Merkezi
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31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.

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