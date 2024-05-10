34 yıldır inşaat halinde: Boğaz manzaralı 27 katlı bina yıkılacak!

Sarıyer’de 34 yıldır kaba inşaat halinde bekleyen ve rezidansa dönüştürülmek istenen bina hakkında yıkım kararı çıkarıldı.

İddiaya göre, Hacıosman’da 34 yıldır kaba inşaat halinde duran binada kısa süre önce rezidansa dönüştürülmek üzere tamamlama inşaatına başlamıştı. Boğaz manzaralı 27 katlı kaba inşaat halinde duran bina için yapılan şikayetler üzerine belediye ekipleri inceleme başlattı.

Korozyona uğrayan bina ile ilgili ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda 'depreme dayanıksız' kararı çıktı. Yıkım kararı verildiği öğrenilen bina için dün aralarında zabıtanın da olduğu belediye ekiplerinin incelemeye gittiği öğrenildi. Şimdilik tüm faaliyetleri belediye tarafından durdurulan binanın ne zaman yıkılacağı ise henüz belli değil.