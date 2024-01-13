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ABD’den Türkiye’ye başsağlığı mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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ABD’den Türkiye’ye başsağlığı mesajı
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Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.