ABD’den Türkiye’ye başsağlığı mesajı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.
ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO… pic.twitter.com/0h4OuM5Gk4— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) January 13, 2024