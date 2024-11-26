Ahmet Türk ile Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmek üzere partisinin genel merkezine doğru yola çıktı. Ahmet Türk'ün ziyaretinin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.

Geçen hafta MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında Ahmet Türk için, "Ciddi sağlık sorunları olan, yaşlı ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, aynı konuşmasında Abdullah Öcalan’a yönelik açıklamalarıyla ilgili de, "Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" demişti.

Karşılıklı kahve içme teklifinde bulunulmuştu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bahçeli, Türk'ün sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra, nezaket gereği karşılıklı kahve içme teklifinde bulundu. Görüşme, bu teklifin ardından sonlandırıldı. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği bildirilmişti.