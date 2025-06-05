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Kurban Bayramı öncesi Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı!

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken Bodrum’a 24 saat içinde tam 50 bin araç giriş yaptı. Yoğunluk nedeniyle ilçede trafik adeta kilitlendi.

Haber Merkezi
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Kurban Bayramı öncesi Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı!
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Muğla’nın en yoğun turizm merkezlerinden Bodrum, Kurban Bayramı öncesinde adeta araç akınına uğradı. Son 24 saat içinde ilçeye 50 bin araç giriş yaptı. Özellikle Bodrum-Turgutreis yolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler 2 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 30 dakikada aşabildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit: Gerekli tedbirleri aldık

Bodrum'da hava sıcaklığı 31 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığının 22-24 derece arasında olması bekleniyor. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, bayram süresince hava koşullarının iyi olacağını belirterek, "Her bütçeye uygun yeme-içme ve konaklama imkanları mevcut. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 699 personel ve 139 araçla gerekli tedbirleri aldık" dedi. Bodrum'da bayram tatili boyunca yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

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