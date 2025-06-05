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İş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı: O anlar kameraya yansıdı

İzmir’in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan Fil hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fil’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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İş insanı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı: O anlar kameraya yansıdı
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Olay, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise Fatih Fil'e silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan Fatih Fil'e gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Fil'in arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden Fatih Fil'in yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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