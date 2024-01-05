Aile destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? (Ocak ayı)

4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları şeklinde hane başı ödenen Aile Destek Programı ödeneklerinin Ocak ayında ne zaman hesaplara ne zaman yatıralacağı vatandaşların merak konusu oldu. İşte aile destek ödemelerinin gerçekleşmesi beklenen tarih şöyle...

Aile destek ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Aile Destek ödemelerin yapılacağı tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyuracak. Ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Aile destek ödemeleri sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.