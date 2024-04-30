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AK Parti MYK bugün toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği bildirildi.

Haber Merkezi
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AK Parti MYK bugün toplanacak
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Ak Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14'te başlayacak. Toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise MYK toplantısı sonrası Saat 19'da, 13'üncü "Çalışma Meclisi" toplantısı nedeniyle düzenlenen yemeğe katılacak. 

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