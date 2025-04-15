AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e: Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir" dedi.

"Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir" diyen Çelik, "Normalleşme diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir" ifadelerini kullandı.