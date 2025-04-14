  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu
Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgü Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir" dedi. Çelik, Özel'i "niteliksiz siyaset" yapmakla suçladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu
Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır" ifadelerini kullanan Çelik, "Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil" dedi.

Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesinin vahim bir durum olduğunu dile getiren Çelik, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır" ifadelerini kullandı.

"Niteliksiz siyaset benzetmesi"

Özel'in siyaset karşıtlığı ile suçlayan Çelik, "Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen 'niteliksiz siyaset'in markası oldu" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Özel'e "cuntacı" ifadesi nedeniyle dava açtı

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını "19 Mart darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de "cunta başı" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 6 Nisan'da X hesabından paylaştığı mesajda, Özel'in olağanüstü kurultayda "Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını" duyurdu.

Aydın, cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da ekledi.

Milli Savunma Bakanı Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimiz olacakMilli Savunma Bakanı Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimiz olacakGündem
Adalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecekAdalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecekGündem
Gündem
Altı milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Altı milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Meteoroloji'den kar ve zirai don uyarısı
Meteoroloji'den kar ve zirai don uyarısı
Sedefkar Zafer Karazeybek hayatını kaybetti
Sedefkar Zafer Karazeybek hayatını kaybetti
Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı
Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı
Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı
Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı
CHP'li Durmaz'dan Bakan Yumaklı'ya 'don' mektubu: Çiftçinin kredi borcu ertelenmeli
CHP'li Durmaz'dan Bakan Yumaklı'ya 'don' mektubu: Çiftçinin kredi borcu ertelenmeli