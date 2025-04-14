AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Niteliksiz siyasetin markası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır.



Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 14, 2025

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır" ifadelerini kullanan Çelik, "Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil" dedi.

Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesinin vahim bir durum olduğunu dile getiren Çelik, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır" ifadelerini kullandı.

"Niteliksiz siyaset benzetmesi"

Özel'in siyaset karşıtlığı ile suçlayan Çelik, "Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen 'niteliksiz siyaset'in markası oldu" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Özel'e "cuntacı" ifadesi nedeniyle dava açtı

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını "19 Mart darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de "cunta başı" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 6 Nisan'da X hesabından paylaştığı mesajda, Özel'in olağanüstü kurultayda "Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını" duyurdu.

Aydın, cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da ekledi.