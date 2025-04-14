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Adalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 Nisan Cuma günü saat 14:.00'te DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar ele alınacak.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta bir araya gelen DEM Parti İmralı heyeti, bu hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. 

Görüşme 18 Nisan Cuma günü saat 14:00'te yapılacak. Görüşmenin günü ilk olarak perşembe açıklanmıştı.

Partiden yapılan açıklamada, “İmralı Heyetinin Adalet Bakanı ile yapacağı görüşmenin günü ve saatini cuma Günü saat 14:00 olarak revize ediyoruz. Heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Grup Başkanvekillerimiz yer alacaktır” denildi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, hafta sonu İtalya’da katıldığı programda, Bakan Tunç ile görüşeceklerini açıklamıştı.

Süreç ile ilgili atılması gereken adımların hukuki zemininin istişare edileceği görüşmede, fikir alışverişinde bulunulacak. 

Heyet, Bakan Tunç ile görüştükten sonra terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı süreçte gelinen son aşama hakkında bilgilendirmek için İmralı’ya gidecek.

Adaya gerçekleştirilecek dördüncü ziyaretin tarihi ise henüz netleşmiş değil. Heyet, daha sonra teröristbaşının mesajını PKK’ya iletmek üzere Kandil’e gidecek.

Terör örgütünün feshi için kongre tarihini açıklaması bekleniyor

DEM Parti’nin Erdoğan ile olan görüşmenin detaylarını, PKK’nın Suriye, İran, Irak ve Avrupa’daki sözde yöneticilerine de iletmesi öngörülüyor.

Bu minvalde en geç 20 Nisan’a kadar görüşmelerin tamamlanması ve 20 Nisan sonrasında PKK’nın örgütün feshi için kongre tarihini açıklaması bekleniyor.

DEM Parti bu süre zarfında parlamentodaki temaslarını da sürdürerek, yeniden siyasi parti turlarına başlayacak.

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