DMM: "Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiası doğru değildir

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İtalya'nın başkenti Roma'da, farklı ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcının destek verdiği "Abdullah Öcalan'a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

“Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor”

Buldan, yakın zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile ardından da İmralı Adası’nda terör örgütü PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceklerini aktardı.

Sürecin birkaç içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyleyen Buldan, “Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Bu Öcalan açısından da devlet yetkilileri açısından da böyle. Dolayısıyla yapılan görüşmelerin ve çalışmaların Avrupa’nın tüm ülkelerinde buna verilen desteğin büyük katkısı olacaktır" dedi.

İletişim Başkanlığı kamuoyundaki iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiası doğru değildir.



DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, katıldığı bir programda, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin, haziran… pic.twitter.com/Ap4pPPI7KJ — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 14, 2025

DMM'nin açıklaması şöyle:

"DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, katıldığı bir programda, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin, haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini belirtmiştir.

Buldan, bahse konu programda, 'Öcalan, haziran ayında serbest kalacak' şeklinde bir ifade kullanmamıştır. Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."