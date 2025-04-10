Efkan Ala'dan İmralı süreci açıklaması: Duraksama yok, nisan sonunda önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yayınında 22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" çağrısıyla devam eden İmralı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorunun çözümü konusunda irade ortaya koydu" diyen Ala, süreçte aksama ya da duraksama olmadığını söyledi. Ala ayrıca "Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Efkan Ala, şunları ifade etti:

"Biz ihtiyatlı bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Öyle düşünüyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Uzadıkça provokasyon ihtimalleri artar. Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz.

Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün 'bütün unsurları' diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır."