AK Parti ve MHP ilçelere takıldı: Erdoğan'dan, İmamoğlu’na karşı yüzde 1 formülü

Ankara'nın deneyimli siyaset gazetecilerinden Nuray Babacan, Gazetepencere'deki köşesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul stratejisini ve partilerdeki son kulisleri yazdı.

AK Parti ve MHP arasında yürütülen aday belirleme çalışmalarının bazı illerdeki ilçe belediyelerinde tıkandığını ifade eden Babacan, Özellikle İzmir ve İstanbul için birçok ismin partide ön plana çıkmaya çalıştığını aktardı.

Erdoğan'ın İstanbul'da ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında yüzde 1 stratejisiyle aday belirlemeye çalıştığını duyuran Nuray Babacan, "Erdoğan, İmamoğlu’na karşı yüzde 1 önde olan aday arıyor" başlıklı yazısında şunları aktardı:

"İktidar partisinde, ittifak pazarlıkları ve aday kulisleri hız kazandı. İstanbul’da bazı isimler için iş adamlarının devreye girdiği, ailenin sıcak baktığı isimler olduğu anlatılıyor. Yeniden Refah ve HÜDA PAR pazarlıklarının perde arkası konuşuluyor. AKP ile MHP arasında ise bazı ilçelerde tıkanıklık var. Kapalı kapılar ardındaki pazarlıklardan sonra adayların 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Erdoğan'ın ince hesabı

AKP’de nefesler tutuldu. Hiç kimse özellikle İstanbul adayı konusunda kesin bir şey söyleyemiyor. “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, adaylardan birinin yüzde 1 önde olma olasılığını görse, ona karar verecek. Pragmatik bir bakış açısına sahip” sözleri en anlamlı yorum oldu. Son bir hafta içerisinde yaşananları, kulislerdeki bilgileri aktaralım.

Kimler devreye girdi?

Tüm sohbetler İstanbul adayının kim olacağıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı’nın kendisine ulaşan tüm bilgileri, anketleri ve görüşleri dinlediği ancak kimin aday olacağına ilişkin renk vermediği belirtiliyor. İstanbul kulisleri hızlanırken, aday isimlerinden Murat Kurum ve Ali Yerlikaya’nın ön plana çıktığını iddia edenler var. İlçe belediye başkanları arasında ise Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan daha çok konuşuluyor. İlginç bir bilgi, Ali Yerlikaya’nın adının aile içinde olumlu karşılandığı, adının öne çıktığı, Murat Kurum için de bazı bakanların ve iş insanlarının devreye girerek, Cumhurbaşkanı’yla görüştüğü aktarılıyor.

İttifakta neler oluyor?

MHP ile yapılan ittifak görüşmelerinin sonuna gelindi. Görüşmelerde, genel başlıklarda ve bir önceki seçimlerdeki ittifak yapılan illerde sorun yaşanmadı. Ancak bazı illerdeki ilçe paylaşımlarına takılıp kalındı. MHP’nin istediği, AKP’nin vermek istemediği bazı ilçelerde ilerleme sağlanamadığı, toplantıların bu yüzden uzadığı anlatılıyor. Son noktayı iki lider koyacak. Masaya oturulduğunda daha önce ittifak yapılan yerler dışındaki iller için oluşturulan, “CHP’nin kazanma olasılığı olan illerde tek aday, kazanma olasılığı olmayan yerlerde AKP ile MHP yarışsın” tezi pek işlemedi anlaşılan…

Küçük partiler, küçük pazarlıklar!

Partide, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’la yapılan ittifak görüşmeleri konusunda rahatsızlık var. Hem parti yöneticileri hem de teşkilatlarda bu partilere verilecek avantajın ileride AKP için sorun olacağı konuşuluyor. Zaman zaman yapılan haberlerin aksine bu partilerle il belediye başkanlığı düzeyinde hiçbir pazarlık yapılmadı. Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da iki, Bursa’da bir ilçe belediye başkanlığı istediği aktarılıyor. AKP yönetimi ise sadece meclis üyeliği üzerinde duruyor. HÜDA PAR’la görüşmelerde ise hiç belediye başkanlığı konuşulmadı, partinin bazı Doğu illerinde meclis üyeliklerine razı olduğu aktarıldı.

Büyük illerde çekişme

Bu arada partide, büyük illerle ilgili de yoğun kulis yapılıyor. Antalya’da Menderes Türel’in adaylığı açıklanmış gibi kampanya çalışmalarına başlaması tepki çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kulis çalışmalarını yoğunlaştırdığı dile getiriliyor. İzmir için Hamza Dağ’ın yanı sıra Bekir Pakdemirli’nin de yarışa dahil olduğu, Düzce Belediye Başkanı eski bakan Faruk Öz’ün iki hafta önce Cumhurbaşkanı’yla İzmir için görüşme yaptığı bilgileri var.

Kulisler yoğunlaştı

AKP’nin Gaziantep adayları konusunda partide tartışma var. Partide, Fatma Şahin’in büyükşehir belediye başkan adaylığına kesin gözüyle bakılmasına karşın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da bu makama talip. İki siyasinin birbiriyle sorun yaşadığı anlatılırken, Tahmazoğlu’nun “Beni Gaziantep Belediye Başkanı yapmayacaksanız, başka bir ilde yapın” diye kulis yaptığı anlatılıyor.

Ankara umutsuz

AKP yönetimi, Ankara yarışı konusunda umutsuz. Mansur Yavaş’ın seçimi alma olasılığına kesin gözüyle bakılan partide, adaylık konusunda neredeyse hiç çekişme yok. Turgut Altınok veya Veysel Tiryaki’nin olma olasılığı konuşuluyor ama ikisinin de şansı olmadığı belli gibi…"