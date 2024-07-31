  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'den Haniye'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Takip Et

AK Parti'den Haniye'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesinin ardından açıklamada bulundu. Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz” dedi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'den Haniye'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Takip Et

Hamas'ın lideri Haniye'ye yönelik Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit olduğu haberi dünya gündemine bomba gibi düştü.

"Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesinin ardından açıklamada bulundu. Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz” dedi

AK Parti Sözcüsü Çelik'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir" ifadelerini kullandı.

 

Maduro: Elon Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştüMaduro: Elon Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştüDünya

 

Avrupa’nın en büyük bankasının kârı analistleri şaşırttıAvrupa’nın en büyük bankasının kârı analistleri şaşırttıŞirket Haberleri

 

Gündem
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler...
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
Sınavda yüksek puan alan ancak mülakatta elenen Adalet Bakanlığı çalışanları açtıkları davayı kazandı
Sınavda yüksek puan alıp mülakatta elendiler, dava açıp kazandılar
Savarona yeniden denize indirildi
Savarona yeniden denize indirildi
Haniye ile son röportajı yapan gazeteci anlattı: İşte Haniye'nin son sözleri
Haniye ile son röportajı yapan gazeteci anlattı: İşte Haniye'nin son sözleri
Hamas lideri Haniye'nin ölmeden önceki son görüntüleri paylaşıldı
Hamas lideri Haniye'nin ölmeden önceki son görüntüleri paylaşıldı