Avrupa’nın en büyük bankasının kârı analistleri şaşırttı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, haziran ayında sona eren üç aylık dönemde net kârın bir önceki yıla göre %3,6 azalarak 6,40 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Analistler 5,72 milyar dolar kar bekliyorlardı.

HSBC, 2024 yılının ilk yarısında vergi öncesi kârın geçen yılki rekor performansın biraz altında, 21,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Analistler 20,5 milyar dolar kar tahmin ediyorlardı.

Grubun görevden ayrılan CEO'su Noel Quinn, “2023‘te rekor kârlar elde ettikten sonra, 2024’ün ilk yarısında da güçlü bir kâr performansı gösterdik, bu da stratejimizin işe yaradığının bir başka kanıtıdır” dedi.