Eminevim’de hedef ekonomiye 100 milyar liralık dev katkı

Tasarruf finansman sektörü, özellikle son yıllarda büyük bir ivme kazanarak dikkat çekici bir büyüme performansı sergiliyor. Sektörün aktif büyüklüğü 2022 yılında 14,3 milyar lira seviye, 2023 yılında iki kat birden artarak 29 milyar liraya ulaştı. 2024 yılında ise büyük bir sıçrama yaparak 92 milyar TL seviyesine yükseldi. Bu hızlı büyüme sürecinde sektörün kurucusu konumundaki Eminevim lokomotif rol üstlenerek liderlik etti.

Şirket, geliştirdiği yeni uygulamalar ve düzenlediği kampanyalarla sektörün gelişmesini ve büyümesini sağladı. Yerli ve millî faizsiz finans modeliyle bugüne kadar 320 bini aşkın ev, araç ve iş yeri teslimatı gerçekleştiren Eminevim, bu başarılı performansın ardından yıl sonuna kadar 300 bin müşteriyi daha portföyüne eklemeyi hedefliyor. 2025 yılının ilk dört ayında satış performansında büyük bir ivme yakalayan Eminevim, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tahsisat tutarını yaklaşık 3 kat artırdı. Teslimat sayısı da geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 80 oranında artış göstererek 22 bini aştı.

2024’te rekor büyüme

Tasarruf finansman sektörünün yüzde 50’sinden fazla bir bölümünü Eminevim’in yönettiğini belirten Eminevim Genel Müdürü Murat Ayyıldız, “2024 yılında aktif büyüklüğümüzü 2023’e göre yüzde 149,1 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attık. Yeni sözleşme tutarımız ise yüzde 251 artışla 168,8 milyar TL’ye ulaştı. Öz kaynaklarımız iki katına çıkarken 2024 yılındaki tahsisat tutarı yüzde 142 oranında artış gösterdi. Ortaya koyduğumuz bu güçlü finansal yapı ile sektörümüzü büyütmeye devam ederken ülkemize her yıl milyarlarca TL likidite sağlamaya da devam edeceğiz.” dedi. Büyümenin sürdürülebilirliği açısından hem operasyonel verimlilik hem de müşteri deneyimi odaklı stratejiler geliştirdiklerini aktaran Ayyıldız, 2025 sonunda 90 bin gayrimenkul ve araç teslimatı gerçekleştirmeyi, 100 milyar TL’nin üzerinde tahsisat tutarına ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Şube yatırımları stratejk önem taşıyor

Eminevim, büyüme stratejisinin önemli bir ayağı olan şubeleşme çalışmalarını hızlandırıyor. Şu anda Türkiye genelinde 134 şubesi bulunan şirket, 2026 yılın[1]da bu sayıyı 200'e çıkarmayı hedefliyor. "Finans sektöründe şubeler, özellikle güven unsurunun ön planda olduğu tasarruf finansman sektöründe kritik bir temas noktası olmayı sürdürüyor. Müş[1]terilerimiz birebir iletişimi tercih ediyorlar. Şubeleri sadece işlem yapılan yerler olmaktan öte, müşteriyle doğrudan etkileşime geçtiğimiz, güven ve sadakati pekiştirdiğimiz alanlar olarak görüyoruz" diye açıklayan Ayyıldız, her yeni şubeyle birlikte istihdama da doğrudan katkı verdiklerini söyledi.

Sektörünün ilk ve tek tescilli AR-GE Merkezi

2022'de sektörün yaşadığı değişim ve dönüşümle inovasyonu, dijital dönüşümü ve çözüm odaklı üretimi odağa alarak müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyan Eminevim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle sektöründeki ilk AR-GE Merkezi’ni kurarak dijital dönüşüm yolculuğunda geliştirdiği stratejileri ve inovatif çözümlerini bir kez daha tescilledi.

A.C.E. Awards’ta Eminevim’e çifte ödül

Çözüm platformu Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E. Awards 2024 ödülleri’nde Eminevim müşteri deneyimindeki başarılarıyla zirvede yer aldı. Tasarruf finansman şirketleri kategorisinde Eminevim hem konut hem de otomobil kategorilerinde “Diamond” ödülleri almaya hak kazandı. Sektörün lideri olarak müşterilerin talep ve şikâyetlerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde ele alarak değerlendirdiklerinin altını çizen Murat Ayyıldız, “Müşteri Memnuniyet Merkezimiz, teslimat öncesi ve sonrasında yürüttüğümüz operasyonel süreçlerin ardından anket çalışmalarıylada sürekli müşterilerimizi dinliyor. Anketlerde yüzde 91 olarak çıkan müşteri memnuniyetimizin, Şikayetvar A.C.E. ödülleriyle bir kez daha tescillenmiş olması da ayrıca mutluluk verici oldu” dedi.