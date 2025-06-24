Otomotiv satış sonrası sektöründe nitelikli personel açığı derinleşiyor

TechForce Foundation tarafından yayınlanan 2023 raporuna göre, ABD otomotiv servis sektöründe 2024 yılı itibarıyla 642 bin kişilik teknisyen açığı oluşacağı öngörülüyordu. Raporda bu açığın temel nedenleri arasında yeni neslin teknik alanlara yeterince ilgi göstermemesi ve mevcut personelin sektörde uzun süre kalmaması gösteriliyordu.

2025 yılı itibarıyla bu öngörülerin büyük ölçüde gerçekleştiği ve sektörde nitelikli iş gücü ihtiyacının devam ettiği görülüyor. Benzer bir tablo Türkiye için de geçerli. OSS’nin 2024 verilerine göre, car care sektöründe en kritik sorunların başında nitelikli eleman bulma güçlüğü yer alıyor. Özellikle uygulamalı beceri gerektiren alanlarda yeni kuşağın sektöre kazandırılması için yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim modellerine ihtiyaç duyuluyor.

Reuters’ın “Auto Sector Scrambles to Retool Workforce” başlıklı 2024 raporuna göre, Avrupa otomotiv sektöründe elektrikli ve otomasyonlu araçlara geçiş sürecinde yaklaşık 800.000 kişilik bir iş gücü dönüşümüne ihtiyaç duyulurken, bu süreci desteklemek için küresel çapta 10 milyar dolarlık yatırım gerektiği öngörülüyor. Benzer bir ihtiyacın da Türkiye’de de kendini gösterdiğini vurgulayan Lokman İn ; artan araç sayısı ve dönüşen hizmet yapısı, nitelikli teknik personel ihtiyacını giderek daha görünür kıldığını belirtiyor. Avrupa’daki bu açık, Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkeler için hem bir uyarı hem de eğitim temelli büyüme açısından önemli bir gelişme alanı sunduğunu ifade ediyor.

“Gençler için car care sektörü cazip hale getirilmeli”

Türkiye’de otomotiv hizmet sektörü, özellikle car care alanında büyümeye devam etmesine rağmen, nitelikli iş gücüne erişimde ciddi zorluklar yaşıyor. Ustalık ve teknik donanım gerektiren pozisyonlar, genç kuşak için yeterince cazip görmüyor. Bu nedenle sektör, deneyimsiz personelle hizmet kalitesini korumaya çalışıyor; bu durum ise uzun vadede hem verimliliği hem de tüketici memnuniyetini olumsuz etkiliyor. Lokman İn, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Her geçen yıl onlarca yeni servis açılıyor ama yeterli eğitimli personel yok. Biz Bowax Academy ile bu soruna kaynağında odaklandık. Teknik bilgi, uygulamalı öğrenme ve sektörel mentorluk desteğiyle donattığımız bireyleri sadece çalışan değil, aynı zamanda üreten ve yöneten bir yapının parçası haline getiriyoruz.”

Teknolojiyle Dönüşen Otomotiv Sektörü, Uygulamalı Eğitime Olan Talebi Artırıyor

Toplumda uzun süredir “geri planda” görülen mesleki ve teknik eğitim programları, artık yeniden ilgi odağı haline gelmeye başlıyor. Özellikle otomotiv bakım ve car care gibi hızla dijitalleşen alanlarda, teorik bilginin ötesine geçen beceri temelli eğitimler ön plana çıkıyor. Geleneksel akademik kariyerin garanti sağlamadığı bir dönemde, pratik bilgiye sahip mezunlar daha kısa sürede iş bulabiliyor ve sektörde kalıcı olabiliyor.

Car care sektörü, bu dönüşümde önemli bir kaldıraç işlevi görüyor. Saha destekli eğitim modelleri, hem öğrencilerin motivasyonunu artırıyor hem de sektördeki nitelikli iş gücü açığını kapatmaya katkı sunuyor. Eğitim kurumları ile özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlenmesi ise, bu ivmeyi kalıcı hale getirmek için kritik bir adım olarak görülüyor.

“Bu sistem, mesleğe vizyon katıyor”

İn’e göre, Bowax Academy'nin kurumsal yaklaşımı, yalnızca teknik donanım kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda girişimcilik ruhunu da teşvik ediyor. Mezun olan birçok birey, yalnızca işe yerleşmekle kalmayıp kendi işletmesini kurma yönünde de adımlar atıyor. Eğitim sürecinde sunulan rehberlik hizmetleri, katılımcıların sektörel özgüvenlerini artırıyor. Lokman İn’in aktardığına göre, Bowax mezunlarının birçoğu kısa sürede istihdam ediliyor. Kurum, aynı zamanda kadınlara yönelik özel destek programları ve işverenlerle doğrudan bağlantı sağlayan iş havuzu sistemiyle öne çıkıyor. Sertifika programları sadece belge sunmakla kalmayıp, öğrencilerin uygulama deneyimlerini de belgeliyor. “Bu sistemde en kıymetli şey sadece iş değil; saygınlık, profesyonellik ve aidiyet duygusudur,” diyen Lokman İn, eğitim modelini sektördeki dönüşümün temel taşı olarak tanımlıyor. Academy, teknik eğitimi sosyal bir dönüşüm aracı olarak konumlandırarak, car care sektöründe yeni bir standart oluşturuyor.