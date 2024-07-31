Halka arzda getiri düştü, yatırımcı ilgisi geriledi

Borsada son halka arzlara katılım 400 binlere kadar geriledi. Milyonların katılımından binlere inen gerilemelerde halka arzların getirilerinin düşmesinin etkisi yüksek.

Borsada halka arzlarda getiri düşünce yatırımcıların ilgisi de zayıfladı. 2024 mayıs ayında gerçekleşen halka arzlarda katılımcı sayış 3,6 milyonlardayken temmuzda son gerçekleşen halka arzlarda sayı 400 bine kadar geriledi.

Yatırımcılar uzaklaştı

Son halka arzların beklenen ilgiyi görmemesi ve yatırımcıların uzaklaşması tavan serilerinin bozulması ile başladı. Halka Arz Endeksi’inde yer alan hisselere baktığımızda yıllık bazda oldukça zayıf performanslar bulunuyor. Astor Enerji, yıllık bazda yüzde 2 gerilerken, TAB Gıda yüzde 32 yükseldi. Ahlatcı Doğalgaz ise yüzde 10,22 gibi sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Endekste ağırlığı yüksek olanlar

Halka arz Endeksinde ağırlığı yüksek hisselerin başında Astor Enerji geliyor. BIST Halka Arz Endeksi’nde yüzde 10,44 oranında ağırlığa sahip. TAB Gıda, Ahlatcı Doğalgaz, Reeder Teknoloji, Akfen Yenilenebilir Enerji, Enerya Enerji endeks üzerinde yüzde 2,8 ile 3,7 arasında ağırlığa sahip getirilerindeki düşüş, yatırımcı ilgisinin azalmasına yol açarken, endeksteki zayıf performanslar da bu durumu destekliyor. Yatırımcılar, daha cazip getiriler sunan alternatif yatırım araçlarına yöneliyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ İzmir Fırça (#IZFAS): 10 gündür yükseliyor. Bir ayda %27,82 ve Bir yılda yüzde 373 yükseldi.

■ Anadolu Grubu Holding (#AGHOL): 5 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 223 yükseldi.

■ T.S.K.B. (#TSKB ): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %10,49 ve Bir yılda yüzde 115 yükseldi.

■ Alarko GMYO (#ALGYO): 5 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 49 yükseldi.

■ Aselsan (#ASELS): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %8,11 ve Bir yılda yüzde 70 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,55 geriledi.

■Meditera Tıbbi Malzeme (#MEDTR): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,31 geriledi.

■ Yataş (#YATAS): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %8,76 geriledi.

■ Çemtaş (#CEMTS): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %8,95 geriledi.

■ Edip Gayrimenkul (#EDIP ): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,54 geriledi.

NE OLDU?

■Bankacılık sektörünün ilk 6 ayda net karı 314,03 milyar TL oldu.

■Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 219 milyar TL seviyesine ulaştı.

■QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 1 trilyon 258 milyar 883 milyon TL’ye ulaştı.

■Dünya Bankası, Türkiye’ye sağlanacak 600 milyon dolar finansmanı onayladı.

■Küresel külçe ve madeni para yatırımı yıllık %5 düşüşle 261 tona geriledi.

NE OLACAK?

■ Haftalık bazda ilgi maden ve yatırım ortaklığı hisselerinde.

■ Borsada 11.000 direnci önemini koruyor.

■ Çarşamba günü dış denge verileri açıklanacak.

■ Perşembe günü İSO Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri verileri takip edilecek.

■ Cuma günü gözler ABD Tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranlarında olacak.

ZEYNEP'E SOR

GELİŞMİŞ PİYASA MI, GELİŞMEKTE OLAN PİYASA MI?

Gelişmiş piyasa; düşük risk, yüksek likidite, güçlü düzenlemeler, ileri teknoloji ve altyapı, düşük volatilite. Düşük getiri potansiyeli, yüksek rekabet, yavaş büyüme.

Gelişmekte olan piyasa; yüksek getiri, büyüme, pazar çeşitlendirmesi, zengin doğal kaynaklar, genç nüfus. Yüksek risk, düşük likidite, az düzenleme, volatilite, para birimi riski.

Uzun vadede yükseliyor. Gelir ve kârdaki düşüş marttan bu yana alıcıları hisseden uzaklaştırdı

Borusan Yatırım inanılmaz bir kayıp yaşattı bana. Çok zarar ettim. Düşüşü ne zaman bitecek?/Yılmaz Alkan

Yılmaz, hisselerdeki fiyat hareketlerine dar zaman aralıklarında bakma. Uzun vadeli baktığında kısa sürelerde yaşanan düşüşlerin geçici birer dalgadan ibaret olduğunu daha net görebilirsin. Bu nedenle fiyat grafiklerini incelerken geniş bir perspektiften bakmanı öneririm. Borusan Yatırım’ın fiyat seyri takip edildiğinde arada yatay ya da düşen fiyat hareketleri olsa da uzun vadede yükselen fiyatı göreceksindir. Hisse, Ekim 2019’da en düşük 29,90 TL’ye kadar inerken geçtiğimiz mart ayında en yüksek 4.626,18 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde de 2.226 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hissenin çıktığı fiyat seviyesinde kâr satışlarının yaşanmasını olağan değerlendirmeli. Şüphesiz bunda 2024’ün ilk çeyreğinde yaşanan gelir ve kârdaki düşüşün önemli bir etken olduğunu nazara almak gerekir. Bununla birlikte hissenin geldiği fiyat seviyesi göz önüne alındığında alıcıların piyasada daha istekli hareket etmesi mümkün olacaktır. Neticede hissenin mevcut fiyat seviyesi ile firmanın mali verileri birlikte değerlendirildiğinde makul bir dengenin yakalandığı gözleniyor. Gelecek altı aylık mali tablolarda gözlenecek büyüme ise alıcıların hisseye daha güçlü yaklaşım sergilemesini sağlayacaktır.

Satıştan 5 milyon dolar sağladı. Varlıklarını daha iyi değerlendirmek için sattığını açıkladı

Doğan Holding hissesinde pozisyonlarımızı korumaya devam edelim mi? Hisse çıkmaya devam ediyor. Yoksa kârımızı nakde döndürmenin zamanı geldi mi?/Yunus Seymen

Yunus, yatırımda bulunduğun şirketin payını satmak için o şirketin büyümesinin durduğunu ya da duracağına dair güçlü işareti görmüş olman gerekir. Eğer firmanın büyüyeceğine dair beklentin sürüyorsa hisseyi satmak için bir diğer gerekçe daha güçlü büyüyeceğini düşündüğün bir alternatif olabilir. Doğan Holding, geride kalan dört yılın ilk ikisinde güçlü bir kârlılık sergilerken son iki yılda gerileyen bir kâr yaşadı. Bununla birlikte gelirlerdeki artışını sürdürdü. Son açıkladığı 2024’ün ilk çeyrek mali tablolarında gelir artışını devam ettirdi ve 950,3 milyon TL kâr elde etti. Hissenin fiyatı uzun vadede yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinde mali verilerin olumlu gelmesi alıcıların tekrar hisseye yönelmesini sağladı. Fiyat da buna bağlı olarak zirve seviyelerde işlem görüyor. Temmuz ayının ilk haftasında Doğan Burda Dergi’deki payını 5 milyon dolara sattı. Elde edeceği geliri nasıl kullanılacağı konusunda henüz vermiş bir kararı bulunmuyor. Bununla birlikte satış neticesinde firmanın işletme sermayesine olumlu katkısı olması beklenmeli. Doğan Holding de de yaptığı açıklamada satışın varlık ve kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla yapıldığını belirtti.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda en yüksek getiri sağlayan fonlar arasında Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu, yüzde 10,23’lük getiri ile öne çıkıyor. Onu yüzde 8,86 ile TEB Portföy İkinci Değişken Fon ve yüzde 7,74 ile İstanbul Portföy Bir. Değişken Fon takip ediyor. Portföy değeri en yüksek olan fon ise 3.441 milyon TL ile İstanbul Portföy Bir. Değişken Fon olarak dikkat çekiyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Son üç yılda en yüksek getiriyi sağlayan fon, Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF (HES) oldu. Bu fon, son 3 yılda yüzde 1.543,13 oranında getiri sağlayarak yatırımcılarına yüksek kazanç sundu. Portföy değeri 6,349 milyon TL olan fon, yatırımcı sayısında yüzde 116,34 artış yaşadı.

En yüksek portföy değerine sahip fon

En yüksek portföy değerine sahip fon, Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedi EYF (AH5) olarak öne çıkıyor. Bu fon, 17.965 milyon TL’lik portföy değeri ile dikkat çekiyor. Son 3 yılda yüzde 1.253,99 getiri sağlayan fon, yatırımcı sayısında yüzde 207,02 artış gösterdi.

En yüksek yatırımcı sayısı artışına sahip fon

Son üç yılda en yüksek yatırımcı sayısı artışına sahip fon, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Grubu EYF (BBH) oldu. Bu fon, son 3 yılda yatırımcı sayısını yüzde 831,14 oranında artırarak büyük bir ilgi gördü. Yüzde 1.024,53 getiri sağlayan fon, portföy değeri 181 milyon TL olarak kaydedildi.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF’in Seyri

Dolar/TL 33,08 ve TLREF ise 47,98 seviyesinde bulunuyor. Dolar/ TL ve TLREF arasındaki fark 14,98 puan. Bu marjın önümüzdeki dönemde daha fazla kapandığını görebiliriz. TLREF’deki zayıfl ama dolar/TL’ye pozitif yönde yansıyor.

TAHVİL

Eko Faktoring, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Eko Faktoring, nitelikli yatırımcılara 29.07.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 75.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek.

TLREF+ %4,50 YILLIK FAIZ

Bononun vadesi ise 28.07.2025 olacak. 29 Temmuz tarihli TLREF %47,98 seviyesinde bulunuyor. Eko Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFEKOF72519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YATAŞ

Yeni sünger tesisi için 7 yıl vadeli kredi alacak. Kullanımı yılın son çeyreğinde gerçekleşecek

Yataş, yeni sünger tesisi yatırımıyla ilgili yurt dışından kredi temin etti. Şirket, yurtdışından Aka Bank kaynaklı, 10,2 milyon euro kredi kullanacak. Kredi, 1 yılı geri ödemesiz, 7 yıl vadeli olacak. Faiz oranı yıllık EURIBOR+%2,5 olduğu belirtildi. Şirket, kredisi sözleşmesini imzalamak üzere yönetimi yetkilendirdi. Alınacak kredi, makine imalatlarının tamamlanıp Türkiye'ye sevkiyatlarının başlamasıyla, tahmini olarak 2024 yılının son çeyreğinde kullanılacak. Şirket, İncesu OSB'de yaklaşık 200.000 m² arsa üzerinde inşa edilen tesisin tamamlanma oranının %93 seviyesine ulaştığını belirtti. İnşaatın çevre düzenlemesi, peyzaj ve idari ofislerde ince işleri yapılmakta.

İNDEKS BİLGİSAYAR

Arsası için emlak şirketini satın aldı. Depo kuracak. Amaç depo ve lojistik kapasitesini artırmak

İndeks Bilgisayar, ASF Gayrimenkul'ün %100 hissesini satın aldı. Alım amacı lojistik kapasitesini artırarak yatırımlarını genişletebilmek. Satın alım bedelinin 442.251.738 TL olduğu belirtildi. Şirket bu alımla birlikte lojistik alanındaki kapasitesini 57.000 m2 yükseltmek istiyor. ASF Gayrimenkul'ün Gebze'de 36.068m2 büyüklüğünde arsası bulunuyor. Şirket, arsa üzerinde yaklaşık 57.000 m2 kapasitesinde depo ve lojistik merkezi inşaatını hayata geçirmeyi hedefliyor. Yatırım, şirketin depolama ve lojistik kapasitesini dört katına çıkararak, satış adetlerini ve tutarlarını artırmayı amaçlıyor. Şirket, 2024 ilk çeyrekte satışlarını %2 artırarak 14,7 milyar TL'ye çıkardı.

CW ENERJİ

Aldığı yeni işi yatırımcısıyla paylaştı. Gelirini büyütebilmesi için aldığı işleri artırması gerekiyor

CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için anlaşmaya vardı. Sözleşme bedeli KDV hariç 4.800.000 dolar olarak açıklandı. Tutar, 158.319.840 TL'ye denk geliyor. Santral, yıl sonuna kadar tamamlanacak. Şirket geçtiğimiz yıl 11,5 milyar TL satış geliri elde etti. Son açıklanan işle birlikte geçtiğimiz ocak ayından bu yana açıklanan yeni işlerin toplam tutarı yaklaşık 1,58 milyar TL. Toplam tutar geçen yılın gelirlerinin %13,8'i seviyesinde bulunuyor. CW Enerji, 2024'ün ilk çeyreğinde ise gelirini %20 azaltarak 2,48 milyar TL'ye düşürdü. Dönem sonu kârı ise %59 gerileyerek 121,97 milyar TL oldu.

KIZILBÜK GMYO

Belediyeden para cezası geldi. Deniz dolgusunun kendisiyle alakalı olmadığını söyledi

Kızılbük GMYO, Marmaris Belediyesi tarafından 59.645.983 TL tutarında para cezası içeren bir encümen kararının kendisine iletildiğini duyurdu. Şirket, cezanın kendi parsel sınırları dışında, 1990'lı yıllarda mal sahibi olan malik tarafından inşa edilen dolgu alanıyla alakalı olduğunu belirtti. Kızılbük GMYO, dolgu alanı ile alakalı 2012 yılından bu yana Milli Emlak ile ön izin sözleşmesinin bulunduğunu ve yıllık bedeli düzenli olarak ödediğini belirtti. Kendi tarafından herhangi bir deniz dolgusu yapılmadığını belirten şirket, para cezasının iptali için yasal yollara başvuracak. Öte yandan Kızılbük Thermal Resort projesinin birinci etabı Nisan 2025'te kullanıma açılacak.

MLP SAĞLIK

Kosova Priştine'de hastane işletecek. Şirket, haziranda da İzmir'deki özel hastaneyi devraldı

MLP Sağlık'ın %80 iştiraki Samsun Medikal, Kosova Priştine'de faaliyet gösterecek Medical Park Hospital'in binasını teslim aldı. Şirket, Priştine'deki hastaneyi iştiraki üzerinden işletecek. Ağustos ayı içinde faaliyete geçecek olan hastane, yaklaşık 10 bin m³ kapalı alan, 80 yatak kapasitesi ve 4 ameliyathane ile hizmet verecek. Firma, markasını yurt dışında da güçlendirmek istiyor. MLP Sağlık, mayıs ayı başında da İzmir'de özel bir hastanenin devralınmasına ve bu amaçla sermayesinin %65'i kendisine ait bir şirket kurulmasına karar vermişti. Hastanenin ruhsatının devir işlemleri haziran sonunda tamamlandı. Firma, 2024'ün ilk çeyreğinde gelir ve kârını artırdı.