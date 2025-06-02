Yatırımcının tercihi net güvenli ve istikrarlı getiri

Dalgalı piyasa ortamında yatırımcı güvenli ve istikrarlı getiri sunan para piyasası fonlarını tercih ediyor. Mayıs ayında bu kategorideki fonların aylık getirileri %4’ü aşarken, yılbaşından bu yana performansları %20’ye, son bir yılda da %60’ın üzerine çıktı.

İstikrarlı getiri değerli

Aynı dönemde altın da yine güçlü performans sergileyen enstrümanlar arasında yer aldı. BIST 100 Endeksi ise negatif getiriyle dikkat çekti. Bu ortamda yatırımcı, volatilite yerine öngörülebilir kazancı tercih etti. Yatırımcı için yön, hızlı ama dalgalı arayıştan ziyade sabit ama istikrarlı beklentiye dönmüş durumda. Veriler, eğilimi net bir şekilde işaret ediyor: Düşük istikrarlı getiri, yüksek belirsiz getiriden daha değerli hale geldi.

Aylık performansta fonlar önde

Mayıs ayında en yüksek getiriyi %4,31 ile Tera Portföy sağladı. İlk 10’da yer alan tüm fonlar %4’ün üzerinde getiri elde etti. Aynı dönemde 1 aylık TL mevduat %3,83’te kaldı, altın ise %0,16 geriledi. Bu tablo, düşük riskle elde edilen fon getirilerinin kısa vadede mevduatın önüne geçtiğini gösteriyor.

TL varlıklara yabancı ilgisi

23 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların TL cinsi varlıklara ilgisinde kısmi bir artış gözlendi. DİBS tarafında 340 milyon dolarlık net alım dikkat çekerken, hisse senetlerinde sınırlı da olsa 13 milyon dolarlık pozisyon artışı yaşandı. Öte yandan Goldman Sachs, TCMB faiz tahminlerini revize etti: 2. çeyrek için %46, 3. çeyrek için %39, 4. çeyrek için %33. 2026 için beklenti ise %24 seviyesinde.

ZEYNEP’E SOR

ÖZKAYNAK MI, BORÇ MU?

Özkaynak; finansal ve temettü esnekliği, güven, kredi notunu artırma. Artan beklenti, hisse seyrelmesi, sermaye maliyeti, kârı düşürme riski.

Borç; kaldıraç etkisi, ortaklık yapısının korunması, finansal esneklik, planlama. Geri ödeme, likidite riski, faize duyarlılık, finansal kırılganlık.

Kararın verilmesi hemen alım olacağı anlamına gelmez. Gerek görülmesi halinde alım yapılır

Oba Makarnacılık geri alım kararı verdiği halde neden hiç almıyor? / Mithat Gürsoy

Mithat, hisse geri alım programları, şirketlerin hisse fiyatındaki düşüşleri sınırlamak, yatırımcıya güven vermek veya hisse başına kârlılığı artırmak amacıyla başvurdukları stratejik araçlardır. Ancak alım kararı verilmiş olması, alımların mutlaka ve hemen yapılacağı anlamına gelmez. Şirket, karar vermiş olsa da uygulamayı tamamen kendi takdirinde, piyasa koşullarına göre belirler. Bu durum zamanlama, ihtiyaç ve fiyat düzeyiyle ilgili bir değerlendirme olarak görülmeli. Oba Makarnacılık, 28 Nisan 2025 tarihli kararına rağmen şu ana kadar geri alımda bulunmadı. Bundan alım için koşulları yeterli görmediği sonucuna varılabilir.

İlk çeyrekte prim üretiminde kayda değer bir artış gerçekleştirdi. Veriler büyümeyi destekliyor

Anadolu Hayat’ın prim üretimi nasıl gidiyor? Herhangi bir yavaşlama söz konusu mu? / Yiğit Pınar

Yiğit, Anadolu Hayat’ın prim üretiminde herhangi bir yavaşlama gözlenmiyor. Aksine ciddi bir artış söz konusu. Şirket 2025’in ilk çeyreğinde %64 prim üretimi artışı ve %11 net dönem kâr artışı gerçekleştirdi. Yılın ilk dört ayında da toplam brüt prim üretimi 6,02 milyar TL’ye ulaştı. Veriler, şirketin büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor. Hayat sigortacılığı, bireylerin yaşam süresine bağlı finansal güvence sağlayan ve uzun vadeli tasarruf fonksiyonu olan bir alan olarak görmeli. Prim üretimindeki artış aynı zamanda artan farkındalık ve finansal okuryazarlığın göstergesi olarak nitelendirmeli. Mevcut veriler ise büyümeyi işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

ViennaLife Emeklilik’in ANG fonu, dengeli risk yapısı ile kazanç arayışında

Standart Emeklilik Yatırım Fonu (ANG), sisteme fon tercihi yapmadan giren katılımcıların birikimlerini yönlendirdiği fonlardan biri. Toplam değerinin %73,74’ü devlet tahvili, %23,35’i hisse senedi yatırımlarından oluşuyor. 33.815 katılımcıya sahip ANG’nin doluluk oranı %4,16 ve büyüklüğü 94,4 milyon TL. Dengeli bir yapı ile riskin sınırlandırıldığı bir stratejiye sahip. ANG’nin stratejisi düşük volatilite ortamlarında istikrar arayan katılımcılara yönelik. Sahip olduğu 4 risk derecesiyle portföyünü ağırlıklı olarak düşük riskli kamu borçlanma araçlarında tutuyor. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı korunaklı bir yapı sağlıyor. Yılbaşından bu yana %6,40 getiri sağlayan fonun yıllık performansı %19,33 seviyesinde. Mayısta katılımcı sayısı azalırken beş aydır nakit çıkışı yaşanıyor.

TAHVİL

TÜRK İLAÇ, %62,90 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Türk İlaç, 29 Mayıs 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 170.885.600 TL olan bononun yıllık basit faizi %53, bileşik faizi ise %62,90’a denk geliyor. 122 gün vadeli finansman bonosunun vadeye isabet eden faiz oranı ise % 17,72 olacak.

% 53 YILLIK BASİT FAİZ

30Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Türk İlaç çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 4,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için cazip bir seçenek olarak görülebilir. Finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 30 Mayıs 2025 olurken vade tarihi 29 Eylül 2025 olacak. Piyasada TRFTRLC92513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ZORLU ENERJİ

Yıl sonu öngörülerini paylaştı. Hedefl erine ulaşması için ilk çeyrekten daha güçlü çalışmalı

Zorlu Enerji, 2025 yıl sonunda satış gelirlerini 34–38 milyar TL bandında öngörürken, FAVÖK beklentisi 11–13 milyar TL seviyesinde oldu. Toplamda 4,8 milyar TL yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, yılın ilk çeyreğinde ise satışlarını %15 gerileterek 6,1 milyar TL’ye, FAVÖK’ü de %35 düşüşle 1,2 milyar TL’ye geriletti. Enerji sektörü açısından üretim ve satış hedefl eri, hem operasyonel kapasitenin etkin kullanımı hem de piyasa koşullarına göre şekillenen ticari stratejiler açısından önemli göstergelerdir. Elektrik ticaretiyle faaliyetlerini çeşitlendiren Zorlu Enerji, aynı zamanda yatırımlar aracılığıyla üretim kapasitesini artırmak istiyor. Yıl sonu hedefl erini yakalayabilmesi için ilk çeyrekten daha güçlü bir performans sergileyebilmesi gerekiyor.

KUYAŞ YATIRIM

Maden sahası için görüşmelere başladı. 900 hektarlık alanda farklı değerli elementler bulunuyor

Kuyaş Yatırım, 900 hektarı aşan ruhsatlı bir maden sahasının satın alınması konusunda görüşmelere başladığını duyurdu. Yapılan detaylı jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik etütler sonucunda sahada altın, gümüş, bakır ve nadir toprak elementleri açısından yüksek potansiyele sahip mineralizasyon alanları tespit edildiğini ifade etti. Madencilik sektöründe sahaların potansiyeli, yalnızca yer altı kaynaklarının mevcudiyetiyle değil, bu kaynaklara ulaşma kabiliyeti ve işletme koşullarıyla da belirleniyor. Özellikle nadir toprak elementleri gibi stratejik hammaddeler, enerji, savunma ve yüksek teknoloji sektörlerinde oldukça büyük önem taşıyor. Kuyaş’ın yöneldiği bu yatırım alanı, küresel ölçekte jeopolitik ve ekonomik değer taşıyan bir alana işaret ediyor.

VAKIFBANK

Çin'den yuan cinsi kredi temin etti. Dış kaynak çeşitlendirmesine giderek tabanı genişletiyor

Vakıflar Bankası, Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli toplam 4 milyar Çin yuanı tutarında kredi anlaşmasına imza attı. Anlaşmayla banka, uluslararası piyasalardan yeni kaynak sağlamış oldu. Çin Kalkınma Bankası, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında dış finansman sağlayan en büyük kuruluşlardan. Yuan cinsi borçlanma, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için döviz çeşitlendirmesi ve maliyet avantajı sağlaması açısından önemli. Bu tür anlaşmalar, sadece finansal kaynak teminiyle sınırlı kalmayıp, iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal iş birliğini de pekiştirme potansiyeli taşıyor. Vakıfb ank’ın bu hamlesi, dış kaynak erişimini çeşitlendirme stratejisiyle uyumlu olup, uluslararası fonlama tabanının genişletilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilmeli