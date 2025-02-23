AK Parti'nin A takımı açıklandı: İşte AK Parti MYK üyeleri...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen kongre sonrası Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının sonrası konuştu. Çelik "AK Parti ve Cumhur İttifakı bir kez daha en büyük gücünü milletinden aldığını göstermiştir. Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza bereketli bir ömür diliyorum. Cumhurbaşkanımız bugün yeni MKYK'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bütün kongre süreci boyunca siyasetimizi kucaklayan herkese, o illerdeki vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

‘12 isim yerini korudu, 6 isim giremedi, 9 isim yeni girdi’

Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Aslan, Vedat Demiröz yeni MYK’da görev almadılar. 12 isim MYK’ya devam ederken, yeni kurulan başkanlıklarla birlikte 9 yeni isim yeni yönetimde yer aldı.

İŞTE AK PARTİ MYK'SI...

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