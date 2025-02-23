AK Parti'nin MKYK listesinde adı yoktu! Özlem Zengin sessizliğini bozdu

AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirildi.

Kongrede önemli mesajlar veren Erdoğan, aynı zamanda Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini açıkladı.

75 kişilik MKYK listesine dikkat çeken isimler dahil edilirken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in listede yer almaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özlem Zengin'den açıklama geldi

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Zengin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir." ifadelerini kullandı.