İşte AK Parti MKYK'daki 39 yeni isim

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşti. Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi.

AK Parti’nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden istifa eden isimler de yer aldı. İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.

Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olduğu dönemde bir süre danışmanlığını da yapan kamuoyu araştırmacısı Faruk Acar da MKYK üyesi oldu.

AK Parti kongresinden bir gün önce Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun da MKYK listesine giren isimlerden oldu. Gelecek Partisi’nden daha önce istifa eden bir diğer isim Nedim Yamalı da MKYK listesinde yer aldı.

Mesut Özil MKYK'da

MKYK'da dikkat çeken isimlerden biri de eski yıldız futbolcu Mesut Özil oldu. Almanya’da kariyerine başlayan İspanya ve İngiltere liglerinde top koşturduktan sonra kariyerini Türkiye’de noktalayan Özil, yeşil sahalardan sonra siyaset sahnesinde ter dökecek.

İki genç siyasetçi

Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, MKYK listesine giren isimlerden.

MKYK'da 39 yeni isim

ABDÜLKADİR DEVELİ

ABDURRAHMAN AKYÜZ

AHMET BAHA ÖĞÜTKEN

AYŞE KEŞİR

CENGİZ TOKMAK

CİHAD TERZİOĞLU

DERYA AYAYDIN

DURSUN ATAŞ

EYYÜP KADİR İNAN

FATİH SADULLAH SELMAN

FADİME ZEHRA ŞENER

GÖKHAN DİKTAŞ

HALİT YEREBAKAN

HAYDAR ALİ YILDIZ

HİLAL KALYONCU KOÇ

HİLMİ TÜRKMEN

HÜSEYİN YAYMAN

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

İSMET GERGERLİ

KÜRŞAD ZORLU

MEHMED KIRMIZI

MELEK DUMAN

MESUT ÖZİL

MUHAMMED FARUK ACAR

MUSTAFA DEMİR

MUSTAFA HULKİCEVİZOĞLU

MUSTAFA NEDİM YAMALI

MUSTAFA ÖZKAN

NAİM MAKAS

NİLHAN AYAN

OSMAN GÖKÇEK

SADETTİN HÜLAGÜ

SELÇUK SÜMER

SERAP YAZICI ÖZBUDUN

SEYİTHAN İZSİZ

TEMEL BAŞALAN

ÜNAL KARAMAN

VELİ ARSLAN

ZAKİR AVŞAR