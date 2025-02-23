İşte AK Parti MKYK'daki 39 yeni isim
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşirken, kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. İşte MKYK'da 39 yeni isim...
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşti. Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi.
AK Parti’nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden istifa eden isimler de yer aldı. İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.
Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı olduğu dönemde bir süre danışmanlığını da yapan kamuoyu araştırmacısı Faruk Acar da MKYK üyesi oldu.
AK Parti kongresinden bir gün önce Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun da MKYK listesine giren isimlerden oldu. Gelecek Partisi’nden daha önce istifa eden bir diğer isim Nedim Yamalı da MKYK listesinde yer aldı.
Mesut Özil MKYK'da
MKYK'da dikkat çeken isimlerden biri de eski yıldız futbolcu Mesut Özil oldu. Almanya’da kariyerine başlayan İspanya ve İngiltere liglerinde top koşturduktan sonra kariyerini Türkiye’de noktalayan Özil, yeşil sahalardan sonra siyaset sahnesinde ter dökecek.
İki genç siyasetçi
Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, MKYK listesine giren isimlerden.
MKYK'da 39 yeni isim
ABDÜLKADİR DEVELİ
ABDURRAHMAN AKYÜZ
AHMET BAHA ÖĞÜTKEN
AYŞE KEŞİR
CENGİZ TOKMAK
CİHAD TERZİOĞLU
DERYA AYAYDIN
DURSUN ATAŞ
EYYÜP KADİR İNAN
FATİH SADULLAH SELMAN
FADİME ZEHRA ŞENER
GÖKHAN DİKTAŞ
HALİT YEREBAKAN
HAYDAR ALİ YILDIZ
HİLAL KALYONCU KOÇ
HİLMİ TÜRKMEN
HÜSEYİN YAYMAN
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
İSMET GERGERLİ
KÜRŞAD ZORLU
MEHMED KIRMIZI
MELEK DUMAN
MESUT ÖZİL
MUHAMMED FARUK ACAR
MUSTAFA DEMİR
MUSTAFA HULKİCEVİZOĞLU
MUSTAFA NEDİM YAMALI
MUSTAFA ÖZKAN
NAİM MAKAS
NİLHAN AYAN
OSMAN GÖKÇEK
SADETTİN HÜLAGÜ
SELÇUK SÜMER
SERAP YAZICI ÖZBUDUN
SEYİTHAN İZSİZ
TEMEL BAŞALAN
ÜNAL KARAMAN
VELİ ARSLAN
ZAKİR AVŞAR