Erdoğan: Ram olacağımız tek merci Türk milletidir

AK Parti’de, 14 Mayıs ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlatılan değişim süreci, bugün yapılacak kongre ile tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Manifesto’ niteliğinde bir konuşma yaparak yeni vizyonunu anlatacak. Erdoğan’ın A Takımı ve genel başkan yardımcılarında da değişiklik yapması bekleniyor.

1607 delege oy kullanacak

Kongrede 1607 delege oy kullanacak. Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrolarının yenilenmesi bekleniyor. Kongrenin sloganı da "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.

11:40 - Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor

8. Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı kemali edep ile yad ediyorum. Kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum.

Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir. İçinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir, okuyacağımız tek marş İstiklal marşıdır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır.

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. İman, irade ve azim varsa Allah'ın izni ile imkan da hep vardır. Önemli olan istikameti kaybetmemek, yüreği karartmamaktır.

11:30 - AK Parti'de yeni MKYK belli oldu

Abdulkadir Develi,

Ahmet Büyükgümüş,

Ahmet Mucahir Arınç,

Ali İhsan Yavuz,

Ayşe Keşin,

Aziz Babuşçu,

Çidem Karaaslan,

Efkan Ala,

Fatih Şahin,

Fatma Betül Sayan Kaya,

Hamza Dağ,

Hayati Yazıcı,

Haydar Ali Yıldız,

Hilmi Türkmen,

Hüseyin Yayman,

Mahir Ünal,

Mesut Özil,

Hulki Cevizoğlu,

Ömer İleri,

Osman Gökçek,

Kürşad Zorlu.

10.50 - Erdoğan, kongre alanına giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre alanına giriş yaptı. Erdoğan, gelenlere teşekkür ederek "Adında AK, ışığında istikbal olaan bir hareketin mensubu olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. 12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu başarıyla tamamlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bugünlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz" dedi.

Salon dışında 60 bin kişi var

Dışarıda katılım ne kadar dedim, dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah'a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için rabbime sonsuz şükrediyorum.

Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun hasbihal edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

10.45 - Bakan Bayraktar: Daha büyük hedefler ortaya koyma zamanı

Türkiye Yüzyılı kapsamında ilk olağan kongre olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ben çerçevenin Türkiye Yüzyılı doğrultusunda şekilleneceği bir kadro bekliyorum. Kongreyi çok anlamlı ve heyecanlı buluyorum" dedi.

Yeni hedefin Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı olarak aktaran Bayraktar, "En önemli konu olarak görüyoruz. Güçlü ekonomi için Türkiye'nin enerji ithalatını düşürmesi lazım. Bu anlamda ortaya koymaya başladığımız politikaların neticelerini alma dönemi. Artık daha büyük hedefler ortaya koyma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

10.00 - Mahir Ünal: AK Parti Türk siyasetinin heyecanı

AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal, AK Parti'nin Türk siyasetinin heyecanı olduğunu ifade edip "AK Parti, toplumsal ve siyasal değişimi, toplumsal talepleri ve siyasetin akışını yönetebildiği için 23 yıldan beri iktidarda. Geçtimiz 23 yıla baktığımızda Türkiye'nin sağlıkta, ulaşımda, eğitimde alt yapısını hazırlamış AK Parti var" dedi.