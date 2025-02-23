AK Parti'de yeni MKYK belli oldu: İşte o isimler

AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu bugün yapılacak 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor.

Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

MKYK listesi belli oldu

Mesut Özil: Almanya Milli Takımı'nda uzun yıllar forma giyen ve kariyerinin son döneminde Fenerbahçe’de oynayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, AK Parti MKYK listesinde yer aldı. Özil’in listede yer alması, spor camiasında da geniş yankı uyandırdı.

Sinan Akçıl: Şarkıcı ve besteci kimliğiyle tanınan Sinan Akçıl da MKYK listesine giren isimlerden biri oldu. Akçıl’ın siyasete adım atması kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirildi.

Kürşat Zorlu: Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşat Zorlu da MKYK listesine giren isimlerden biri oldu. Zorlu’nun kısa sürede AK Parti’nin yönetim kadrosunda yer alması dikkat çekti.

Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun: Dün Gelecek Partisi'nden istifa eden Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un da listeye alınması dikkat çekti. Anayasa hukuku alanındaki çalışmalarıyla bilinen Yazıcı Özbudun’un AK Parti saflarına katılması siyasi kulislerde geniş yankı buldu.

Tecrübeli isimler liste dışında

Yeni MKYK listesinde bazı tecrübeli AK Parti isimlerinin yer almaması da dikkat çekti. Özellikle parti içinde önemli görevlerde bulunmuş bazı isimlerin dışarıda kalması şaşkınlıkla karşılandı.

Eski Başbakan ve AK Parti’nin önemli figürlerinden biri olan Binali Yıldırım’ın MKYK listesinde yer almaması dikkat çekti. Bunun yanısıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da listede yer almayan bir diğer önemli isim oldu.