Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yunus Emre Enstitüsünün eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalandığını ve gözlatına alındığını duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

Emniyet işlemleri sonrası adliyeye sev edilecek

Ateş'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

Yurt dışında bulunan Ateş'in, Türkiye'ye girdiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, naylon faturalarla Yunus Emre Vakfı’nın kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında firari eski vakıf başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 2 ayrı dava açmıştı.

Görevden alınmasından 3 gün önce Almanya’ya gittiği ortaya çıkan firari Şeref Ateş’in dosyası ise ayrılmıştı. Şüpheliler hakkında iki ayrı davadan toplam 14 yıla kadar hapis istenirken, vakfın mevcut zararının şu ana kadar 64 milyon lira olduğu belirlenmişti.

İddianamelerde, vakfın satın alma süreçlerinin firari Şeref Ateş’in oluruyla başladığı, yüksek montanlı alımların enstitü başkanına (Ateş’e) tanınan harcama limitinin altında kalacak şekilde bölündüğü ve bu şekilde harcama yetkisinin usulsüz olarak Ateş tarafından tek başına kullanıldığı anlatılmıştı.

Ateş’in oğlu Enes Ateş ile irtibatlı firmalar üzerinden kurgulanmış satın alma dosyaları oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, Enes Ateş’in piyasada 25 bin liraya hazırlattığı videoyu, kendisiyle irtibatlı şirket üzerinden vakfa 2.4 milyon liraya satmaya çalıştığı aktarılmıştı.