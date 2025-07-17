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İstanbul Ambarlı açıklarında tanker yangını!

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Limanı açıklarında bir tankerin güverte kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Haber Merkezi
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İstanbul Ambarlı açıklarında tanker yangını!
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Olay, saat 12.45 sıralarında Ambarlı Limanı açıklarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aslan 3 isimli tankerden çıkan dumanlar üzerine çalışanlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ve deniz polisine haber verildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri, denizden römorkörler ile yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Kıyıdan yaklaşık 700 metre uzaklıkta çıkan yangının kesin nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

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