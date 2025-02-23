İYİ Parti heyeti AK Parti Kongresi’ni terk etti

AK Parti 'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenlendi. Kongrede 1547 delege oy kullandı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Dokuzuncu kez genel başka seçilen Erdoğan, bin 547 oyun tamamını aldı.

Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK’da 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK’nın yüzde 52’si yenilenmiş oldu.

AK Parti’nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden istifa eden isimler de yer aldı. İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.

"Rozet takılacağı netleşince ayrıldık"

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ve Alper Akdoğan, İYİ Parti’den istifa eden milletvekillerine rozet takılacağı netleşince salonu terk etti.

Ofluoğlu, “AKP’nin daveti üzerine onların 8’inci olan Genel Kurultayına katılım sağladık. Kongre öncesinde İYİ Parti’den vekil seçilen bazılarının AK Parti’ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti’ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti. Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık. En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay” dedi

"Gidenlere güle güle"

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun bilgisi dahilinde salondan ayrıldıklarını anlatan Ofluoğlu, parti rozetlerini taşımaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Gidenlere güle güle, uğurlar olsun” diye konuştu.