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İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. Vekillerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu AK Parti'ye katıldı
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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da düzenleniyor. Aylardır parti yönetiminde ve kabinede radikal değişiklikler olacağı konuşulurken, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belirlendi. 

Milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun partiye katıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Meclis'e CHP listesinden giren, Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.

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