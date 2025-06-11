Akçakoca ortak akılla kalkınıyor

Akçakoca’nın en büyük vizyon projesinin Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olduğunu anlatan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant, “ Şu anda OSB’mizin ilk etabı bitti. Tüm parsellerimiz dolu. Yaz sonuna doğru projeleri biten firmalar inşaat çalışmasına başlamış olacak. Bittiğinde 2.500 istihdam hedefi var. Sırada daha büyük olan 2 etap OSB var. ” diye konuştu.

Bakanlıktan büyüme alanı olarak onaylanmış 2.700 dönüm olan 2 etap Organize Sanayi Bölgesi içinde çalışmaların sürdüğünü belirten Pazvant, “ 2. Etap için de şuanda 50’ye yakın talep var. Ama öncelikle ilk etaptaki fabrikaların çalışmaya başlamasını arzu ediyoruz. Akçakoca’da OSB ve altyapı çalışmaları için örnek teşkil edecek güzel bir işbirliği var. Tüm Akçakoca bu konuda adeta kenetlenmiş vaziyette ve hiç kimse elini taşın altına koymaktan çekinmiyor. Bu nedenle çalışmalarımız çok hızlı şekilde ilerliyor. Bizim en büyük avantajımız bu” dedi.

Karadeniz sahil yolu İstanbul’u 30 dakika kısaltacak

Karadeniz Sahil Yolunun ilçeden geçen 17 kilometrelik kısmının tamamlanması ve mendirek boyunun uzatılarak bir yük limanına dönüştürülmesini isteyen TSO Başkanı Pazvant, bunların yerine getirilmesiyle Akçakoca’nın bölgesine ve milli ekonomiye olan katkısının daha da artacağını ifade etti. Pazvant, “ Çay ağzı ile Melen Köprüsü arasında kalan 17 kilometrelik bu yolun bitirilmesi artık bir elzem. Burası yapıldığında İstanbul’la olan ulaşım 30 dakikadan fazla kısalmış olacak. Kısalan mesafe nedeniyle hafta sonları İstanbul’dan gelecek misafirlerin tatil merkezi olacağız ve ticaretimizde canlanacak “ dedi.

Az bir maliyetle limanımız olacak

Ayrıca bir de liman talepleri olduğunu vurgulayan TSO Başkanı Pazvant, çok az bir maliyetle mevcut balıkçı barınağının mendirek boyunun büyümesiyle liman sorunun ortadan kalkacağını öne sürdü. Pazvant, şunları söyledi:

“Akçakoca’da Balıkçı Barınağı ne yazık ki dereden dolayı ağzı yanlış yapılmış. Burada balıkçı barınamıyor. Onun için bir Balıkçı Liman Projemiz var. Bu barınağın mendirek boyu uzatılarak küçük bir revizyonla 30 bin gros tona kadar gemilerin yanaşabileceği yük alıp boşaltabileceği, hem balıkçı barınağı hem yük limanına dönme şansı var. Bunun Türkiye’de örnekleri de var. Valimiz ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne gidip konuyu Bolu, Düzce, Alaplı, Ereğli Odalarının da istek ve destek yazılarıyla bildirdik. Orada mendirek boyu 150 metre uzarsa 30 bin gros tona kadar gemilerin yük alıp boşalttığı bir limana dönüşüyor, yapılırsa burası merkez üs olacak. Ayrıca hem maliyet hem zamandan kazanmış olacağız. Ereğli bile burayı kullanır. Bolu’dan kalkıp bir Gebze’ye gitmek, bir de Akçakoca’ya gelmek var. Burada lojistik anlamında çok büyük avantajlarımız var. Birde bizim OSB’nin içinde demiryolu ulaşım ağı ve demiryolu yük yükleme istasyonu olduğu için lojistik anlamında çok büyük avantajımız var. Bunu kullanmak için burada bir limanın olması sadece Düzce’ye değil Bolu’ya, Zonguldak ve Sakarya’ya bölgenin tümüne kazanım olacak. Firmaların rekabet güçleri artacak.”