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Yozgat’ta vücuduna kene yapışan Elife Güser yaşamını yitirdi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bahçede çalışırken vücuduna kene yapışan 72 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Yozgat’ta vücuduna kene yapışan Elife Güser yaşamını yitirdi
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Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyünde 5 gün önce vücuduna kene yapışan 72 yaşındaki Elife Güser, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Durumu ağırlaşan Güser, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Güser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elife Güser'in oğlu Mesut Güser, "Annemi geçen hafta kene ısırmasından dolayı hastaneye yatırdık. Maalesef kendisini kaybettik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Araziden dönünce üzerlerini kontrol etsinler. Tedavisi zor. Allah kimseye vermesin" diye konuştu.

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