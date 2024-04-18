Akıllı telefon pazarında Çinli üreticiler güç kazanıyor

DENİZ GÜLDAĞ

Uluslararası pazar araştırmacısı International Data Corporation'a göre Samsung, hacim bakımından dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu ilk çeyrekte (Apple'ın ilk kez zirveye yerleşmesinden sadece üç ay sonra) yeniden kazandı.

Sevkiyatları düştü

IDC’nin tahminine göre, küresel iPhone sevkiyatları 2024'ün ilk üç ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10 düşüşle 50,1 milyona geriledi. Bu da şirketin pazar payının yaklaşık yüzde 21’ini oluşturuyor.

Ocak ayında Galaxy S24 telefonunu piyasaya süren Samsung’un da sevkiyatları yıllık bazda yüzde 1'in biraz altında düştü. Yine de Samsung satışların 60,1 milyona düşmesinin ardından pazarda yüzde 23'lük paya sahip oldu.

Çin'de pazar büyüyor

Akıllı telefon pazarında en güçlü büyüme verileri ise Çinli üreticilerden geldi.

Xiaomi’nin satışları yüzde 34 artarak yüzde 14'lük bir pazar payına ulaştı.

Bu süreçte, Çin Şenzen merkezli Transsion dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üretisici konumuna geldi.

Transsion, uygun fiyatlı telefonları sayesinde Afrika’nın en büyük akıllı telefon markası oldu ve bu sayede sevkiyatlarını yüzde 85’lik bir artışla 25,2 milyon adede çıkararak hacim açısından rakibi bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun önünde dördüncü sıraya yerleşti.