  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Alarm veriyor: Bu ilçenin 30 günlük suyu kaldı
Takip Et

Alarm veriyor: Bu ilçenin 30 günlük suyu kaldı

Samsun'un Kavak ilçesine içme suyu sağlayan Güven Göleti'nin su seviyesi yüzde 13'e kadar düşerken, ilçenin 30 günlük içme suyu kaldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alarm veriyor: Bu ilçenin 30 günlük suyu kaldı
Takip Et

Kuraklık Samsun'da her geçen gün etkisini artırıyor. Samsun'a içme suyu sağlayan baraj ve göller alarm veriyor. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (SASKİ) internet sayfasından alınan bilgilere göre en son yapılan ölçümlerde Samsun'a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın genel doluluk oranı yüzde 41,09 olarak ölçülürken, Kavak ilçesine içme suyu sağlayan Güven Göleti'nin doluluk oranı ise yüzde 13,97 olarak kayıtlara geçti.

Kavak'ın 30 günlük suyu kaldı

Kavak'ın 30 günlük suyu kaldı. SASKİ ise Divanbaşı Göleti'nden Güven Göleti'ne su takviyesi yapmak için çalışmaları sürdürüyor.

Kavak'ta yaşayan emekli öğretmen Ramazan Atıcı, "Güven Göleti'nin durumu şu anda içler acısıdır. Yeterli kar ve yağış olmadığı için topraklarımızda su kalmamıştır. Bundan dolayı baraj bitme noktasına gelmiş ve devamlı tükenmektedir" dedi.

Gündem
Beylikdüzü'nde kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Beylikdüzü'nde kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Cevdet Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' hiçbir zaman gündemimizde olmadı!
Cevdet Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' hiçbir zaman gündemimizde olmadı!
MSB duyurdu! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
CHP'den itfaiye tepkisi: Onay sürecinde büyük sıkıntı yaşıyoruz
CHP'den itfaiye tepkisi: Onay sürecinde büyük sıkıntı yaşıyoruz
Kazdağları’nda yangın tehlikesi: Giriş yasaklandı
Kazdağları’nda yangın tehlikesi: Giriş yasaklandı
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü