Alarm veriyor: Bu ilçenin 30 günlük suyu kaldı

Kuraklık Samsun'da her geçen gün etkisini artırıyor. Samsun'a içme suyu sağlayan baraj ve göller alarm veriyor. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (SASKİ) internet sayfasından alınan bilgilere göre en son yapılan ölçümlerde Samsun'a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın genel doluluk oranı yüzde 41,09 olarak ölçülürken, Kavak ilçesine içme suyu sağlayan Güven Göleti'nin doluluk oranı ise yüzde 13,97 olarak kayıtlara geçti.

Kavak'ın 30 günlük suyu kaldı

Kavak'ın 30 günlük suyu kaldı. SASKİ ise Divanbaşı Göleti'nden Güven Göleti'ne su takviyesi yapmak için çalışmaları sürdürüyor.

Kavak'ta yaşayan emekli öğretmen Ramazan Atıcı, "Güven Göleti'nin durumu şu anda içler acısıdır. Yeterli kar ve yağış olmadığı için topraklarımızda su kalmamıştır. Bundan dolayı baraj bitme noktasına gelmiş ve devamlı tükenmektedir" dedi.